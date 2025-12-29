Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών

Έρχεται το «Sing for Greece» με παρουσιάστρια την Μπέττυ Μαγγίρα

29.12.25 , 17:47 Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών
Δείτε τη σκηνή της Eurovision 2026
Ακούστε το άρθρο

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά επίσημα στην ΕΡΤ! Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 μάς προσκαλεί σε μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece».

Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026

Οι Φιναλίστ , όπου αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη. Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα , μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο , μας συστήνουν τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026, με την Klavdia να φέρνει την καλύτερη τύχη σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

