Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»

Αντιδράσεις προκαλεί η ενέργεια αστυνομικού να μετατρέψει περιπολικό σε... όχημα μεταφοράς οικοσκευής. Συγκεκριμένα, κουβαλούσε ολόκληρο ψυγείο με ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Ξεχείλισε από αγανάκτηση ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα που είχε ξεψυχήσει έξω από αστυνομικό τμήμα, επειδή αρνήθηκαν να στείλουν υπηρεσιακό όχημα, λίγο πριν της επιτεθεί ο δολοφόνος της.

Αστυνομικός μετέφερε ψυγείο με το περιπολικό

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένα περιπολικό έχει φορτωμένο ένα ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ.

Οι επιβάτες του αυτοκινήτου που ήταν ακριβώς πίσω του, το κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αυτές τις εικόνες τις ανεβασαν στο TikΤok.

Η αντίδραση από την ηγεσία της αστυνομίας ήταν άμεση. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής διέταξε ΕΔΕ, προκειμένου να εντοπισθεί ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό.

Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί σε Τμήμα Τροχαίας των βορείων προαστίων, όμως αντί να βρίσκεται στο πόστο του, εντοπίστηκε στο Καματερό, όχι να περιπολεί αλλά να εκτελεί... χρέη μεταφορικής.

Πατέρας Κυριακής Γρίβα στο Star: «Νιώθω αδικημένος που δεν βοήθησαν το παιδί μου»

Ο πατέρας της Κυριακης Γρίβα, της νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε έξω απο το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων - με την τελευταία φράση που άκουσε να είναι πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»-, γεμάτος θυμό απο αυτή την εικόνα, είπε στο Star:

«Λίγη ντροπή δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι; Νιώθω αδικημένος γιατί το κορίτσι μου δεν το βοήθησε κανείς. Ζήτησε συνοδεία η κόρη μου, δεν ζήτησε να τη μεταφέρουν, και τώρα βλέπουμε ότι η Αστυνομία γίνεται μεταφορική».

Ο αστυνομικός εντοπίσθηκε και προφορικά δεν έδωσε κάποια αξιόπιστη εξήγηση. Ο αρχηγός της Αστυνομίας ζήτησε άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα ακολουθήσουν όχι μόνο πειθαρχικές κυρώσεις αλλά θα του επιβληθεί και πρόστιμο για τροχαίες παραβάσεις.

