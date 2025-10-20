Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»

«Νιώθω αδικημένος που δεν βοήθησαν το παιδί μου» - ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 00:05 Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;
20.10.25 , 23:56 Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο
20.10.25 , 23:45 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της
20.10.25 , 23:38 Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»
20.10.25 , 23:31 Ραφαέλα Ψαρρού: Η ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καράβα
20.10.25 , 23:26 Έλενα Κρεμλίδου: Συγκινεί ξανά μετά την απώλεια της γιαγιάς της
20.10.25 , 23:25 Βρήκαν κοκαΐνη μέσα σε κράνος σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό
20.10.25 , 23:15 Ο Δημήτρης ζητάει συγγνώμη από τη Βαλεντίνα στη Φάρμα
20.10.25 , 22:30 Φάρμα: Ποια ομάδα τα κατάφερε καλύτερα στο παζλ και εξασφάλισε την ασυλία;
20.10.25 , 22:10 Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
20.10.25 , 22:04 Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ
20.10.25 , 22:02 ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
20.10.25 , 22:01 Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn
20.10.25 , 21:40 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κ. Μαστραντωνάκη - Τ. Παπανικολάου, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιδράσεις προκαλεί η ενέργεια αστυνομικού να μετατρέψει περιπολικό σε... όχημα μεταφοράς οικοσκευής. Συγκεκριμένα, κουβαλούσε ολόκληρο ψυγείο με ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Ξεχείλισε από αγανάκτηση ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα που είχε ξεψυχήσει έξω από αστυνομικό τμήμα, επειδή αρνήθηκαν να στείλουν υπηρεσιακό όχημα, λίγο πριν της επιτεθεί ο δολοφόνος της.

Κυριακή Γρίβα: Το σκίτσο που είχε ζωγραφίσει & το «προφητικό» γράμμα

Αστυνομικός μετέφερε ψυγείο με το περιπολικό

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένα περιπολικό έχει φορτωμένο ένα ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ.

ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικού που μετέφερε ψυγείο

Οι επιβάτες του αυτοκινήτου που ήταν ακριβώς πίσω του, το κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αυτές τις εικόνες τις ανεβασαν στο TikΤok. 

Η αντίδραση από την ηγεσία της αστυνομίας ήταν άμεση. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής διέταξε ΕΔΕ, προκειμένου να εντοπισθεί ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό.

Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί σε Τμήμα Τροχαίας των βορείων προαστίων, όμως αντί να βρίσκεται στο πόστο του, εντοπίστηκε στο Καματερό, όχι να περιπολεί αλλά να εκτελεί... χρέη μεταφορικής.

Πατέρας Κυριακής Γρίβα στο Star: «Νιώθω αδικημένος που δεν βοήθησαν το παιδί μου»

ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα

Ο πατέρας της Κυριακης Γρίβα, της νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε έξω απο το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων - με την τελευταία φράση που άκουσε να είναι πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»-, γεμάτος θυμό απο αυτή την εικόνα, είπε στο Star:

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn

«Λίγη ντροπή δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι; Νιώθω αδικημένος γιατί το κορίτσι μου δεν το βοήθησε κανείς. Ζήτησε συνοδεία η κόρη μου, δεν ζήτησε να τη μεταφέρουν, και τώρα βλέπουμε ότι η Αστυνομία γίνεται μεταφορική».

Ο αστυνομικός εντοπίσθηκε και προφορικά δεν έδωσε κάποια αξιόπιστη εξήγηση. Ο αρχηγός της Αστυνομίας ζήτησε άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα ακολουθήσουν όχι μόνο πειθαρχικές κυρώσεις αλλά θα του επιβληθεί και πρόστιμο για τροχαίες παραβάσεις.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΙΒΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top