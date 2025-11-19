«Στρατιωτική Ζώνη Σένγκεν» προτείνει η Κομισιόν

Μια "στρατιωτική ζώνη Σένγκεν" για την στρατιωτική κινητικότητα προτείνει σήμερα η Κομισιόν.

Στη λογική της ετοιμότητας για το 2030, στόχος είναι να διευκολυνθεί η ταχεία και ομαλή μετακίνηση στρατευμάτων, εξοπλισμού και στρατιωτικών μέσων σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ενισχύουν την αμυντική ετοιμότητα, εστιάζοντας στην ετοιμότητα, με δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα: νέος κανονισμός για τη στρατιωτική κινητικότητα και κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατέδειξε πόσο γρήγορα εξελίσσονται οι αμυντικές τεχνολογίες. Καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα κβαντικά συστήματα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι διαστημικές τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης. Νέοι αμυντικοί φορείς, από νεοφυείς επιχειρήσεις έως καινοτόμες ΜΜΕ, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αναπτύσσει και παράγει στρατιωτικές ικανότητες.

Η Επιτροπή αποσκοπεί επίσης στην τόνωση της ανατρεπτικής καινοτομίας στον στρατιωτικό τομέα και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης με έναν χάρτη πορείας για τον μετασχηματισμό της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Άμεση κινητικότητα

Με τη δημιουργία ενός χώρου στρατιωτικής κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ έως το 2027, η δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα φέρνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά σε έναν «Στρατιωτικό Σένγκεν». Θα καταστήσει ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο συντονισμένη τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη με συγκεκριμένους στόχους.

Καταρχάς, με άρση των κανονιστικών φραγμών: θεσπίζει τους πρώτους εναρμονισμένους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα και καθορίζει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για τις διασυνοριακές στρατιωτικές μετακινήσεις, με μέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης τριών ημερών και εξορθολογισμένες τελωνειακές διατυπώσεις.

Επίσης, με δημιουργία πλαισίου έκτακτης ανάγκης: ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Αντιμετώπισης της Στρατιωτικής Κινητικότητας (EMERS) για ταχείες διαδικασίες και κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε υποδομές, το οποίο θα στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις που ενεργούν στο πλαίσιο της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ.

Η Κομισιόν επιδιώκει επιπλέον την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών: αναβαθμίζει τους βασικούς διαδρόμους στρατιωτικής κινητικότητας της ΕΕ σε πρότυπα διπλής χρήσης και προστατεύει τις στρατηγικές υποδομές με μια νέα εργαλειοθήκη ανθεκτικότητας. Οι στοχευμένες επενδύσεις θα ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και την ετοιμότητα τόσο για την ειρήνη όσο και για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Το σχέδιο ενισχύει την ετοιμότητα, την αλληλεγγύη και τη διαθεσιμότητα ικανοτήτων στρατιωτικής κινητικότητας για τα κράτη μέλη με τη δημιουργία δεξαμενής αλληλεγγύης και τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού συστήματος πληροφοριών για τη στρατιωτική κινητικότητα.

Επίσης, ενισχύει τον συντονισμό. Μια νέα ομάδα μεταφορών στρατιωτικής κινητικότητας και μια ενισχυμένη επιτροπή ΔΕΔ-Μ του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών θα καθοδηγούν την εφαρμογή και θα παρακολουθούν την ετοιμότητα, με την υποστήριξη των εθνικών συντονιστών διασυνοριακών στρατιωτικών μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος.

Απελευθέρωση ανατρεπτικής καινοτομίας για αμυντική ετοιμότητα

Ο χάρτης πορείας για τον μετασχηματισμό της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ: Απελευθέρωση της ανατρεπτικής καινοτομίας για την αμυντική ετοιμότητα» για την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη στήριξη των αναδυόμενων αμυντικών παραγόντων.

Στόχος του είναι να φέρει σε επαφή τις κοινότητες υπερπροηγμένης τεχνολογίας και άμυνας, να επιταχύνει τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών στις στρατιωτικές ικανότητες και να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης μέσω της καινοτομίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες: στήριξη των επενδύσεων σε αμυντικές εταιρείες, επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, επέκταση της πρόσβασης σε αμυντικές ικανότητες και προώθηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης.

Η Ευρώπη πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία της Ουκρανίας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να οικοδομήσει ένα νέο αμυντικό οικοσύστημα που θα ενώνει τους ηγέτες της βιομηχανίας, τους νέους φορείς καινοτομίας και την τεχνολογική κοινότητα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή ικανοτήτων.

Η Επιτροπή θα υποβάλει τον νέο κανονισμό για τη στρατιωτική κινητικότητα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η Κομισιόν θα αρχίσει αμέσως να εφαρμόζει τις προτεινόμενες δράσεις του χάρτη πορείας για την έναρξη του μετασχηματισμού του αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ευρώπης και την κλιμάκωση.