Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!

Τα αλκοτέστ μιας χρήσης κάνουν πλέον δυναμική εμφάνιση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προσφέροντας στους καταναλωτές έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο να ελέγχουν τα επίπεδα αλκοόλ πριν πιάσουν τιμόνι. Η διάθεσή τους εκτός φαρμακείων και ειδικών καταστημάτων στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας!

Πρόκειται για μικρές συσκευές που ενεργοποιούνται με μία απλή διαδικασία: ο χρήστης φυσά στο ειδικό σωληνάκι και μέσα σε λίγα λεπτά λαμβάνει μια ένδειξη που αποκαλύπτει αν βρίσκεται εντός των νόμιμων ορίων αλκοόλ. Αν και δεν αντικαθιστούν τα επαγγελματικά ψηφιακά όργανα μέτρησης, θεωρούνται αρκετά αξιόπιστα για μια πρώτη εκτίμηση σε στιγμές αμφιβολίας.

Η ζήτηση για τέτοια προϊόντα αυξήθηκε αισθητά τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη συνήθεια, καθιστώντας τα αλκοτέστ πιο προσιτά και άμεσα διαθέσιμα.

Παρά τη χρησιμότητά τους, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει πάντα η αποφυγή οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ - ένα μήνυμα που τα ίδια τα προϊόντα ενισχύουν με την παρουσία τους.

Αλκοτέστ: Ποιο είναι το όριο

Το άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ότι απαγορεύεται η οδήγηση όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων που μπορεί να μειώσουν την ικανότητά του να χειριστεί το όχημα. Ως κατάσταση μέθης θεωρείται η ύπαρξη αλκοόλ στο αίμα από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο και άνω, εφόσον η μέτρηση γίνει με αιμοληψία. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί με αλκοολόμετρο, το όριο καθορίζεται στα 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Η υπέρβαση αυτών των τιμών επιφέρει τις αντίστοιχες κυρώσεις του ΚΟΚ.

Αλκοτέστ: Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά, με τις ποινές να αυξάνονται ανάλογα με το επίπεδο αλκοόλ.

Επίπεδα αλκοόλ και ποινές (0,50–0,80 g/l)

Πρόστιμο: 350€

Αφαίρεση άδειας: 30 ημέρες

Επίπεδα αλκοόλ και ποινές (0,80–1,10 g/l)

Πρόστιμο: 700€

Αφαίρεση άδειας: 90 ημέρες

Επίπεδα αλκοόλ και ποινές (> 1,10 g/l)

Πρόστιμο: 1.200€

Αφαίρεση άδειας και πινακίδων: 180 ημέρες

Άλλες κυρώσεις: Υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη του οχήματος, ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση έως 5 έτη) και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (10 ημέρες έως 6 μήνες) με δικαστική απόφαση.

Υποτροπές

1η φορά: 1.000€ πρόστιμο και 180 ημέρες αφαίρεση άδειας

2η φορά: 2.000€ πρόστιμο και 1 έτος αφαίρεση άδειας

Άρνηση ελέγχου

Ποινές: Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, πρόστιμο τουλάχιστον 200€, και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 3 έως 6 μήνες με δικαστική απόφαση.

Αλκοτέστ: Πόσο εύκολα φτάνεις στο όριο

Τη συγκέντρωση των 0,50 gr/l στο αίμα, μπορεί κάποιος να τη φτάσει με κατανάλωση

490 ml μπύρας,

200 ml κρασιού,

60 ml ούζου,

55 ml ουίσκι ή βότκας

Εξαρτάται από:

Το βάρος, την ηλικία, το φύλο και το μεταβολισμό σου

Τον τύπο και την ποσότητα του αλκοόλ που πίνεις

Το φαγητό που έχεις καταναλώσει πρόσφατα

Τη διάθεσή σου



Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποβληθεί από τον οργανισμό το αλκοόλ

Ο οργανισμός χρειάζεται συνήθως γύρω στη μία ώρα για να μεταβολίσει μία μονάδα αλκοόλ, αν και ο χρόνος αυτός διαφέρει ανάλογα με το βάρος, την ηλικία, το φύλο, τον μεταβολισμό και την ποσότητα φαγητού. Μία μονάδα αντιστοιχεί σε 10 ml καθαρής αλκοόλης και μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, από μια μεζούρα ποτού, ενώ τα μεγαλύτερα ποτήρια κρασιού ή οι μπύρες περιέχουν πολύ περισσότερες. Έτσι, ένα μεγάλο ποτήρι κρασί μπορεί να χρειαστεί έως και τρεις ώρες για να αποβληθεί. Μετά από πολλά ποτά μέσα στη νύχτα, το αλκοόλ παραμένει συχνά στον οργανισμό μέχρι την επόμενη μέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρβασης του νόμιμου ορίου στην οδήγηση.