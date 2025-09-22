Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ - Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη σύλληψη ενός 29χρονου μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ.

Ο αθλητής, ο οποίος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Κηφισίας, σταμάτησε σε έλεγχο από κλιμάκιο της ΟΕΠΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να του περάσουν χειροπέδες και να μεταφερθεί στο κρατητήριο.

Ο παίκτης της ΑΕΚ αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα στη Δικαιοσύνη, με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Σε άλλο αυτοκίνητο βρισκόταν συμπαίκτης του, ο οποίος συνεργάστηκε με τις αρχές και υπεβλήθη κανονικά σε αλκοτέστ.

Τροχαία: Δεκάδες παραβιάσεις και συλλήψεις το τριήμερο 19-21/9

Από την Τροχαία βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας περισσότερους από 5.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης

Συνελήφθησαν 4 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.