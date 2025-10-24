Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα «πρόδωσαν» τον γρίφο στον Σάββα

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 24/10/2025 στο Star, ο Σάββας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Γλυκό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα έδωσαν στο πιάτο τον γρίφο στον Σάββα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία και έλυσε σε χρόνο... ντε τε τον γρίφο.

Εσύ θα καταφέρεις να έχεις τόσο καλή επίδοση; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!