Τροχός της Τύχης: Μικρός ο γρίφος για την «Ξενομανία» - Εσύ τον βρίσκεις;    

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 30/10/2025 στο Star, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, το Μ και για επιπλέον σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το I.

Με πολλα από τα γράμματα να εμφανίζονται στον πίνακα, ο Δημήτρης έλυσε τον γρίφο.

Έλα, δεν είναι δύσκολος. Μπορείς κι εσύ να τον βρεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης