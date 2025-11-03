Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο

«Στον Τροχό της Τύχης, όποιος γυρίζει… κερδίζει!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 19:32 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται
03.11.25 , 19:07 Nissan Formula E team: Δυναμικό ξεκίνημα στις δοκιμές της Βαλένθια
03.11.25 , 19:06 Cash or Trash: Ο Λούδος αμφισβήτησε τη σπανιότητα του ρολογιού του πωλητή
03.11.25 , 18:54 Μαλδίβες: Απαγορεύθηκε το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
03.11.25 , 18:37 Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους
03.11.25 , 18:35 Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο
03.11.25 , 18:30 Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955
03.11.25 , 17:50 Τροχαίο ατύχημα για την Ντόρα Μακρυγιάννη - Οδηγός παραβίασε το stop
03.11.25 , 17:50 Black Friday 2025: Πότε ξεκινά, τι να περιμένεις & πώς να προετοιμαστείς
03.11.25 , 17:49 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο γιος του Αναστάσης έγινε 12 ετών
03.11.25 , 17:48 55χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο στην Επανομή Θεσσαλονίκης!
03.11.25 , 17:46 Φάρμα: Η Βαλεντίνα πανηγυρίζει έξαλλα την αρχηγία της - Δείτε sneak preview
03.11.25 , 17:26 Οι νέες σειρές έρχονται να καθηλώσουν στο Novacinema4!
03.11.25 , 17:13 Φάρμα: «Δείτε το τώρα, γιατί δε θα το ξαναδείτε αυτό»
03.11.25 , 16:57 Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία
Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Black Friday 2025: Πότε ξεκινά, τι να περιμένεις & πώς να προετοιμαστείς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Τροχός της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει ασταμάτητα, χαρίζει γέλιο, γνώση, μεγάλα δώρα και παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών,  καθώς τον Οκτώβριο το πρόγραμμα παρακολούθησαν καθημερινά 1.142.015 τηλεθεατές κατά μέσο όρο (Nielsen: κάλυψη 1’ για το σύνολο κοινού).

Τον Οκτώβριο, από Δευτέρα έως Κυριακή, ο Τροχός της Τύχης ήταν πρώτος στη ζώνη του στο σύνολο κοινού σημειώνοντας 18,4% μερίδιο τηλεθέασης. 

Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο
Η απήχησή του ήταν εξίσου υψηλή τόσο στο ανδρικό κοινό (σύνολο), με μερίδιο τηλεθέασης 17,8%, όσο και στο γυναικείο κοινό (σύνολο), σημειώνοντας μερίδιο 19,7%, διατηρώντας και εκεί την πρωτιά στη ζώνη του.

Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο

Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τροχός της Τύχης δεν σταματάει να γυρίζει ΠΟΤΕ! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης υπόσχεται  απογευματινά ραντεβού στο Star γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! Μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, η Νατάσα Κουβελά.

Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο

Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον «Τροχό της Τύχης» όποιος γυρίζει κερδίζει!

Τροχός της Τύχης 
Δευτέρα έως Κυριακή στις 18:25 

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Executive Producer: Πέγκυ Χόλη
Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Διεύθυνση Παραγωγής:  Κατερίνα Χρονοπούλου
Οργάνωση Παραγωγής: Αργύρης Μανουσόπουλος
Αρχισυνταξία: Στάθης Μαντάς


Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top