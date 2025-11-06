Τροχός της Τύχης: Το Κοινό Συνθετικό δυσκόλεψε τη Δήμητρα - Εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 06/11/2025 στο Star, η Δήμητρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ, το Ν και έξτρα σύμφωνο το Ψ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Μέχρι την τελευταία στιγμή η Δήμητρα προσπαθούσε να λύσει τον γρίφο, αλλά χωρίς επιτυχία.

Δοκίμασε, ίσως εσύ τα καταφέρεις!

