Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη

Το φλερτ της φωτογράφου με τον αγοραστή

Η Σέλμα Φονσέκα ξαναχτυπήσε την πόρτα του Cash or Trash!

Cash or Trash: Βεντέτα Ρογδάκη - Πλευράκη για τη μοναδική τσάντα Chanel

Η Ελληνοβραζιλιάνα φωτογράφος διασημοτήτων του εξωτερικού, «ταξίδεψε» τους τηλεθεατές στον θαυμαστό κόσμο του Hollywood, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής, όπως η γνωριμία της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

Στη διάρκεια της καριέρας της, η Σέλμα υπήρξε αντικείμενο του πόθου πολλών ανδρών. Αυτή τη φορά όμως, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με την ίδια να φλερτάρει διακριτικά τον Άλεξ Σταυρίδη

Cash or Trash: Ο Άλεξ Σταυρίδης είχε τα τυχερά του σε αυτή τη δημοπρασία

Cash or Trash: Ο Άλεξ Σταυρίδης είχε τα τυχερά του σε αυτή τη δημοπρασία

«Να σου γνωρίσω τον πρίγκιπα του Cash or Trash», της είπε η Ελομίδα Βισβίκη. «Νομίζω ήθελε το τηλέφωνό μου», δήλωσε στο cue της γελώντας.

Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά

Cash or Trash: Η Νάντια Μπέλε αγόρασε το ξεχωριστό αντικείμενο της Σέλμα

Cash or Trash: Η Νάντια Μπέλε αγόρασε το ξεχωριστό αντικείμενο της Σέλμα

Το ταπεραμέντο της Σέλμα κατάφερε να ενθουσιάσει τον αγοραστή περισσότερο από το αντικειμενό της, το οποίο κατέληξε τελικά στα χέρια της Νάντιας Μπέλε. Μπορεί να μην έκλεισε συμφωνία μαζί του, ωστόσο παραμένει ανοιχτή σε μια πρόσκληση για ποτό. «Δε με νοιάζει που ο Άλεξ δεν αγόρασε. Άμα θέλει να πάμε για ποτό, πάμε», είπε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

