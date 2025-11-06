Cash or Trash: Βεντέτα Ρογδάκη - Πλευράκη για τη μοναδική τσάντα Chanel

Η Κλαίρη περνάει για δεύτερη φορά το κατώφλι του Cash Or Trash και παρουσίασε ένα υπέροχο αντικείμενο μόδας.

Η πωλήτρια είναι καταξιωμένη επιχειρηματίας στο χώρο της πώλησης αντικειμένων μόδας και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής, το ηλεκτρονικό τμήμα πωλήσεων της επιχείρησής της παρά λίγο να «κρασάρει», μετά την πρώτη της εμφάνιση στο Cash or Trash.

Έσπασαν τα τηλέφωνα στην επιχείρηση της Κλαίρης μετά τo Cash or Trash

Οι Κρητικιές, Ειρήνη Πλευράκη και Άννα-Μαρία Ρογδάκη «κονταροχτυπήθηκαν» για μια εντυπωσιακή τσάντα του οίκου Chanel, με τιμή εκτίμησης 1.000 ευρώ. Το «πινγκ-πονγκ» προσφορών ανάμεσα στις δύο κυρίες σταμάτησε, όταν η Πλευράκη δήλωσε πρόθυμη να δώσει 1.350 ευρώ.

Cash or Trash: Η Ειρήνη Πλευράκη πρόσθεσε άλλη μία τσάντα στην ντουλάπα της

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, η Ρογδάκη αποσύρθηκε από τη δημοπρασία και η Πλευράκη -όπως και την πρώτη φορά, όταν είχε αγοράσει μία Αlexander ΜcQueen- ήρθε σε συμφωνία με την Πλευράκη.