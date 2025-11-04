Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα

Τις τελευταίες ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος απολαμβάνουν τα όμορφα μέρη της Ελλάδας. Μαζί τους έχουν την καλύτερη παρέα, την κορούλα τους, Μαρίνα.

Το αγαπημένο ζευγάρι έχει επισκεφτεί τα Ζαγοροχώρια και τα Μετέωρα και η γνωστή παρουσιάστρια που πια απέχει από την τηλεόραση μοιράστηκε πολλά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Στις φωτογραφίες είδαμε την οικογένεια να κάνει ιππασία στα ορεινά μονοπάτια στα Ζαχοροχώρια, φτάνοντας μέχρι και τον δρυμό του Βίκου, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στα Μετέωρα. Εκεί, πραγματοποίησαν μία βραδινή εξόρμηση σε παραδοσιακό ταβερνάκι και απόλαυσαν τα τοπικά εδέσματα.

Η Ελένη Μενεγάκη η οποία πάντα τόνιζε την αγάπη της για την παράδοση και το ελληνικό φαγητό, πόζαρε καθισμένη στο τραπέζι ενώ στη συνέχεια έδειξε τα πιάτα που απόλαυσαν. Την μάγεψε η Ήπειρος!

«Από τα λιθόστρωτα στα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Μετέωρα , εκεί που ο ουρανός αγγίζει την γη ! Ήπειρος, πάντα μαγική!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η παρουσιάστρια.

Δες τις φωτογραφίες: