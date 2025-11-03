Ελένη Μενεγάκη: Για ιππασία με τον Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή Μαρίνα

«Εκεί που ο ουρανός αγγίζει την γη!».

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Τα τελευταία 1-2 χρόνια που έχει άπλετο χρόνο στα χέρια της, η Ελένη Μενεγάκη λατρεύει τις αποδράσεις εκτός πόλης. Το περασμένο σαββατοκύριακο επέλεξε τα Ζαγοροχώρια, έχοντας μαζί τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή τους κόρη, Μαρίνα.

Η παρουσιάστρια που απολαμβάνει την οικογενειακή της ζωή, μοιράστηκε φωτογραφίες από βόλτα με άλογα μέσα στο καταπράσινο τοπίο, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά της. 

Στα στιγμιότυπα που πόσταρε στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram, βλέπουμε τη μικρούλα Μαρίνα να κάνει ιππασία, ενώ δίπλα της είναι ο Μάκης Παντζόπουλος. 

«Από τα λιθόστρωτα στα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Μετέωρα, εκεί που ο ουρανός αγγίζει την γη! Ήπειρος, πάντα μαγική!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2024, έγινε γνωστό ότι η Ελένη Μενεγάκη αποχωρεί από το Mega μετά από τρία χρόνια συνεργασίας.

Στον αποχαιρετισμό της τον Ιούλιο του 2024, δήλωσε ότι «σβήνει το λαμπάκι» κι ότι δε θα ξανακάνει καθημερινό πρόγραμμα, καθώς είναι δύσκολο και κοπιαστικό.

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
