Ελένη Μενεγάκη: Για ιππασία με τον Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή Μαρίνα

Τα τελευταία 1-2 χρόνια που έχει άπλετο χρόνο στα χέρια της, η Ελένη Μενεγάκη λατρεύει τις αποδράσεις εκτός πόλης. Το περασμένο σαββατοκύριακο επέλεξε τα Ζαγοροχώρια, έχοντας μαζί τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή τους κόρη, Μαρίνα.

Η παρουσιάστρια που απολαμβάνει την οικογενειακή της ζωή, μοιράστηκε φωτογραφίες από βόλτα με άλογα μέσα στο καταπράσινο τοπίο, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά της.

Ελένη Μενεγάκη: Η οικογενειακή βόλτα με τα άλογα /Φωτογραφία Instagram

Στα στιγμιότυπα που πόσταρε στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram, βλέπουμε τη μικρούλα Μαρίνα να κάνει ιππασία, ενώ δίπλα της είναι ο Μάκης Παντζόπουλος.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

«Από τα λιθόστρωτα στα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Μετέωρα, εκεί που ο ουρανός αγγίζει την γη! Ήπειρος, πάντα μαγική!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2024, έγινε γνωστό ότι η Ελένη Μενεγάκη αποχωρεί από το Mega μετά από τρία χρόνια συνεργασίας.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει πατήσει... pause στην τηλεοπτική της καριέρα

Στον αποχαιρετισμό της τον Ιούλιο του 2024, δήλωσε ότι «σβήνει το λαμπάκι» κι ότι δε θα ξανακάνει καθημερινό πρόγραμμα, καθώς είναι δύσκολο και κοπιαστικό.