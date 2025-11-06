Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο 15χρονος - Η μητέρα του στο πλευρό του

Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση γνωστού Έλληνα τενόρου, ο οποίος συνελήφθη από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομίας, μετά από μήνυση που κατέθεσε η πρώην σύζυγός του για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου τους. 

Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης κατηγορείται ότι χτύπησε άγρια τον 15χρονο με τα χέρια και με παντόφλες, προκαλώντας του τραυματισμούς στο σώμα. Αφορμή φαίνεται πως στάθηκαν οι επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο.

Η μητέρα του ανήλικου, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα παιδιά της και να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη.

«Αυτό που με νοιάζει είναι να είναι καλά τα παιδιά μου. Θεωρώ τραγικό να ασκείται βία από πατέρα σε γιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν τον ξυλοδαρμό του ανήλικου, ενώ έκανε γνωστό ότι το παιδί εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος επιβεβαίωσε τα τραύματα.

«Έχουμε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον ξυλοδαρμό. Είναι κρίμα, στην Ελλάδα του 2025, να βλέπουμε τέτοια περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια», δήλωσε ο κ. Ντούγκας.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο 15χρονος

Ο ανήλικος γιος φέρεται να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τον κ. Ντούγκα, το παιδί έχει λάβει υποστήριξη από ειδικούς και είναι έτοιμο να καταθέσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Το παιδί είναι εδώ για να βοηθηθεί και να πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια», πρόσθεσε.

Ο 46χρονος καλλιτέχνης, που έχει στο ενεργητικό του συμμετοχές σε παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. Παράλληλα, εξετάζεται από τις Αρχές αν στο παρελθόν υπήρξαν παρόμοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

