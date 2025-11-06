Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του

Η μητέρα του 14χρονου μίλησε στη Super Κατερίνα για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του γιου της / Βίντεο Alpha

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο γνωστός 46χρονος τενόρος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του, καταγγέλλοντας ότι άσκησε βία σε βάρος του 14χρονου γιου τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της Τρίτης ο τενόρος φέρεται να εξύβρισε το παιδί, να το έσπρωξε πάνω σε έπιπλο και να το χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του εμφανή σημάδια.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ ο καλλιτέχνης θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στον Alpha και τη Super Κατερίνα, υποστήριξε ότι ο γιος της είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και ότι φοβάται πολύ μετά το περιστατικό: «Είμαι σε άθλια ψυχική κατάσταση. Προέχει η ψυχική ηρεμία των παιδιών μου. Θα δώσω αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου. Το παιδί μου φοβάται από χθες και τη σκιά του.Όλα αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα. Θα παλέψω μέχρι τέλους».

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Το πρώην ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2025 η μητέρα του ανήλικου παιδιού είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε σωματική βία και απειλές από τον σύζυγό της. Από την πλευρά του, ο γνωστός τενόρος είχε υποστηρίξει πως είχε λάβει απειλητικά μηνύματα από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει η γυναίκα, ο τενόρος την είχε χτυπήσει με κλωτσιά και την είχε απειλήσει, ενώ είχε αναφέρει ότι παρόμοια περιστατικά βίας είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Η γυναίκα είχε παραδώσει στις αστυνομικές αρχές φωτογραφίες που έδειχναν μώλωπες στο σώμα της ως αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο είχε δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του πρώην συζύγου της.