Η Jeep Βελμάρ στηρίζει τον Πανερυθραϊκό BC

Η Jeep Βελμάρ, μέλος του ομίλου Autohellas, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνέχιση της συνεργασίας της με την ομάδα μπάσκετ Πανερυθραϊκός BC για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η συνεργασία με τον Πανερυθραϊκό BC αντικατοπτρίζει την κοινή πίστη στη δύναμη της προσπάθειας, της ομαδικότητας και του «ευ αγωνίζεσθαι».Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής παρουσίας της Βελμάρ, η οποία στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό, και τις αξίες που τον διέπουν — την επιμονή, τη δύναμη, την ομαδικότητα και το πάθος για διάκριση.

Η Jeep αποτελεί μια μάρκα συνυφασμένη με την ελευθερία και την περιπέτεια και βρίσκει στον Πανερυθραϊκός BC μια οργάνωση που ενσαρκώνει τα ίδια χαρακτηριστικά στο γήπεδο. Μια ομάδα με μακρά ιστορία, ενεργό κοινωνικό ρόλο και μεγάλη απήχηση στη νέα γενιά.Στο πλαίσιο της χορηγίας, θα υλοποιηθούν κοινές δράσεις προβολής, κοινωνικής προσφοράς και αθλητικής ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινωνία της Νέας Ερυθραίας.