Η Jeep Βελμάρ στηρίζει τον Πανερυθραϊκό BC

Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ του Πανερυθραϊκού BC.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Το Κοινό Συνθετικό δυσκόλεψε τη Δήμητρα - Εσένα;
06.11.25 , 19:34 Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!
06.11.25 , 19:18 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες μετά τις απολογίες τους
06.11.25 , 18:47 Νικολά Σαρκοζί: «Τρώει μόνο γιαούρτια μέσα στη φυλακή»
06.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Το μεγάλο δίλημμα που έβαλε ο Παγώνης στην Ελισσάβετ
06.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Βεντέτα Ρογδάκη - Πλευράκη για τη μοναδική τσάντα Chanel
06.11.25 , 18:10 Η Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε τα γενέθλια του αγαπημένου της σκύλου, Γιάννη
06.11.25 , 18:05 Η Jeep Βελμάρ στηρίζει τον Πανερυθραϊκό BC
06.11.25 , 18:00 Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια
06.11.25 , 17:24 Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
06.11.25 , 17:14 Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
06.11.25 , 17:10 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
06.11.25 , 16:43 Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
06.11.25 , 16:39 Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»
06.11.25 , 16:25 Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Jeep Βελμάρ στηρίζει τον Πανερυθραϊκό BC
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Jeep Βελμάρ, μέλος του ομίλου Autohellas, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνέχιση της συνεργασίας της με την ομάδα μπάσκετ Πανερυθραϊκός BC για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η συνεργασία με τον Πανερυθραϊκό BC αντικατοπτρίζει την κοινή πίστη στη δύναμη της προσπάθειας, της ομαδικότητας και του «ευ αγωνίζεσθαι».Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής παρουσίας της Βελμάρ, η οποία στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό, και τις αξίες που τον διέπουν — την επιμονή, τη δύναμη, την ομαδικότητα και το πάθος για διάκριση.

Η Jeep αποτελεί μια μάρκα συνυφασμένη με την ελευθερία και την περιπέτεια και βρίσκει στον Πανερυθραϊκός BC μια οργάνωση που ενσαρκώνει τα ίδια χαρακτηριστικά στο γήπεδο. Μια ομάδα με μακρά ιστορία, ενεργό κοινωνικό ρόλο και μεγάλη απήχηση στη νέα γενιά.Στο πλαίσιο της χορηγίας, θα υλοποιηθούν κοινές δράσεις προβολής, κοινωνικής προσφοράς και αθλητικής ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινωνία της Νέας Ερυθραίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
JEEP
 |
JEEP ΒΕΛΜΑΡ
 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ BC
 |
ΣΤΗΡΙΞΗ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top