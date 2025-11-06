Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Η επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ

STAR.GR
Media
Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κύπρος αποκάλυψε επίσημα την εκπρόσωπό της για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, και δεν είναι άλλη από την Antigoni Buxton – ή απλώς Αντιγόνη, όπως συστήνεται στο καλλιτεχνικό κοινό.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) επιβεβαίωσε την είδηση με επίσημη ανακοίνωση στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενθουσιάζοντας τους φαν του διαγωνισμού.

Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 16 Μαΐου 2026.

Η Antigoni Buxton είναι γνωστή στο βρετανικό κοινό από τη συμμετοχή της στο Love Island UK, αλλά και από την καλλιτεχνική της δραστηριότητα ως τραγουδίστρια και συνθέτρια.

Με ρίζες από την Κύπρο και την Ελλάδα, μεγάλωσε στο Λονδίνο και ανήκει στο δυναμικό της Minos EMI / Universal Music. Η ίδια έχει ήδη αφήσει το προσωπικό της στίγμα με τραγούδια που συνδυάζουν soul, pop και ethnic στοιχεία, ενώ έχει δηλώσει πως ανυπομονεί να παρουσιάσει ένα τραγούδι που «θα κάνει την Κύπρο περήφανη».

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα λεπτομέρειες για το τραγούδι ή την ομάδα παραγωγής, πληροφορίες αναφέρουν ότι το κομμάτι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ηχογράφησης και θα παρουσιαστεί επίσημα στις αρχές του 2026. Το ΡΙΚ έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει σε δυνατές, σύγχρονες συμμετοχές που συνδυάζουν διεθνές ύφος με κυπριακή εκπροσώπηση, και η επιλογή της Αντιγόνης φαίνεται να συνεχίζει αυτή την επιτυχημένη στρατηγική.

Με την ανακοίνωση να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο buzz στα social media, οι προσδοκίες είναι υψηλές. Αν η Αντιγόνη καταφέρει να παντρέψει τη μεσογειακή της ταυτότητα με τη διεθνή της αύρα, η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή της Eurovision.

