Η Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε τα γενέθλια του αγαπημένου της σκύλου, Γιάννη

Τα γενέθλια του πιο πιστού της συντρόφου γιόρτασε η Σμαράγδα Καρύδη, και φυσικά δεν θα μπορούσε να μη μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η αγαπημένη ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με τον τετράποδο φίλο της, τον Γιάννη ή, όπως τον αποκαλεί με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, τον «βελουδένιο κλανιάρη». Ο Γιάννης έγινε 14 ετών, και η Σμαράγδα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Ρε παιδιά, με τις πρόβες και τις πρεμιέρες, ξέχασα να σας πω ότι τον Οκτώβριο αυτός ο βελουδένιος κλανιάρης έκλεισε τα 14, για να του πούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά», έγραψε στη λεζάντα της, σκορπίζοντας χαμόγελα στους followers της.

Η ηθοποιός, που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα θεατρική της σεζόν, μίλησε με τρυφερότητα για τον αγαπημένο της Γιάννη: «Τώρα πια βαριακούει, κοιμάται βαθιά, έχει λίγο καταρράκτη και δυσκολεύεται στις σκάλες. Όμως η όρεξή του είναι αμείωτη και η όσφρησή του αδιανόητη», έγραψε συγκινημένη.

Και φυσικά, δεν παρέλειψε να περιγράψει με το γνωστό της ύφος τις αστείες καθημερινές τους στιγμές: «Η δύναμή του όταν μυρίζεται φαγητό είναι όπως όταν ήταν ενός έτους. Ούτε φορτηγό δεν μπορεί να τον τραβήξει μακριά από μια πεταγμένη τηγανιτή πατάτα! Κάθε βράδυ στη βόλτα βοηθάει τα γκαρσόνια καθαρίζοντας τα τραπέζια από τις ταβέρνες της γειτονιάς. Όταν βλέπει περιστέρια, ξεχνάει ότι πονάνε τα πόδια του και τρέχει κατά πάνω τους – όχι για να παίξουν, αλλά για να τους φάει το ψωμί».

Η ανάρτηση της Σμαράγδας γέμισε ευχές και σχόλια, με τους θαυμαστές της να στέλνουν τα πιο γλυκά “χρόνια πολλά” στον τετράποδο Γιαννάκη της. Εκείνη έκλεισε το post της με τη φράση: «Χρόνια πολλά, Γιαννάκη μου. Χρόνια γεμάτα αποφάγια, περιστέρια, ψωμιά και φιλιά».