Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»

Το σχόλιο της παρουσιάστριας για την εμφάνιση στο Παρά Πέντε

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με πολλή δόση χιούμορ για τη συμμετοχή της στο «Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη, αποκαλύπτοντας πως είχε εμφανιστεί στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς.

«Εγώ είχα παίξει στο “Παρά Πέντε” τότε, στο τελευταίο επεισόδιο, και τους είχα γνωρίσει όλους. Δε με… φώναξαν στο reunion. Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;», είπε γελώντας η παρουσιάστρια.

Η εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου στο Παρα Πέντε

Η Κατερίνα δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί για την τότε εμφάνισή της, λέγοντας: «Ήμουν μια άλλη και αναγκάζομαι συνέχεια να μου γράφουν στο Twitter κάθε φορά “καλέ, η Καινούργιου είναι αυτή;”. Ναι, καλέ, εγώ είμαι, παρ’ το χαμπάρι! Έτσι ήμουν! Με έχει καταστρέψει αυτό το “Παρά Πέντε”».

Το reunion του «Παρά Πέντε» που ετοιμάζεται!

Και μπορεί η Κατερίνα να μην έχει δεχτεί (ακόμα!) πρόσκληση για το reunion, όμως οι φαν της σειράς περιμένουν με αγωνία τη μεγάλη επιστροφή. Το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε» βρίσκεται ήδη στα σκαριά, με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές να ετοιμάζονται να ξανασυναντηθούν έπειτα από τόσα χρόνια.

«Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα. Κοντά στις γιορτές θα το δούμε. Θα είναι ένα μεγάλο επετειακό επεισόδιο. Θα είναι αφιέρωμα, backstage, συνεντεύξεις, θα είναι πράγματα που θέλαμε να πούμε και δεν τα είπαμε, σκηνές καινούργιες. Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί και θα την ξαναφορέσω. Όταν ο Γιώργος ρώτησε τι θα ήθελαν να δουν, το βλέπαμε που ο κόσμος το αγαπούσε πάρα πολύ...», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Buongiorno.