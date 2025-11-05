Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»

Το σχόλιο τη στιγμή της τηλεοπτικής τους συνάντησης

05.11.25 , 13:53 Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπαν η Κατερίνα Καινούργιου κι η Μαρία Ηλιάκη για τη σχέση τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στην εκπομπή της τη Μαρία Ηλιάκη. Οι δύο παρουσιάστριες, μετά από 11 χρόνια, συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά, μιλώντας για τη ζωή τους σήμερα και το διάστημα που παρουσίαζαν μαζί το Δέστε τους με frontman τον Νίκο Μουτσινά. 

Η Κατερίνα Καινούργιου κι η Μαρία Ηλιάκη σε... συνάντηση κορυφής!

Η Κατερίνα Καινούργιου κι η Μαρία Ηλιάκη σε... συνάντηση κορυφής!

«Είναι από τις ημέρες που ανυπομονώ πολύ για τον καλεσμένο μας σήμερα. Η σχέση μας έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά όταν υπάρχουν στιγμές που δένουν δύο ανθρώπους, δε χάνονται ποτέ ο ένας από τη ζωή του άλλου κι ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα. Χαίρομαι πολύ γιατί μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούμε ξανά τηλεοπτικά και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ηλιάκη», είπε η Κατερίνα Καινούργιου. 

Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά

«Θα τρελαθώ, συγκινούμαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι κι η πανσέληνος σήμερα κι είμαι ευσυγκίνητη», απάντησε η Μαρία Ηλιάκη.

«Πώς με βλέπεις; Στρουμπούλεψα;», ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου και η Μαρία Ηλιάκη της απάντησε κάνοντας χιούμορ: «Ψήλωσες».

Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»

Δείτε όσα είπαν Κατερίνα Καινούργιου και Μαρία Ηλιάκη στα πρώτα λεπτά της συνέντευξής τους

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι δύο παρουσιάστριες αναφέρθηκαν στο διάστημα στο οποίο είχαν διακόψει τις σχέσεις τους, μέχρι την στιγμή που η Μαρία Ηλιάκη έμεινε έγκυος. «Ποτέ δε θυμάμαι τον λόγο που παρεξηγηθήκαμε και χαθήκαμε. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος. Είναι από αυτά τα χαζά μέσα στη δουλειά που δεν καταλαβαίνεις τον λόγο, δεν μπαίνει η φιλοδοξία του καθενός, αλλά δεν υπάρχει λόγος», είπε η Κατερίνα. 

«Θυμάμαι απλά επικοινωνήσαμε ξανά όταν έμεινες έγκυος και ανέβασες στα social τη φωτογραφία με την κοιλίτσα. Τη θυμάμαι ακόμα κι είχα βάλει τα κλάματα. Λέω δε γίνεται να μην της ευχηθώ γιατί ήξερα πόσο σε έχει στοιχίσει η απώλεια της μαμάς σου. Είσαι ένα κορίτσι που μεγάλωσε δύσκολα, όπως κι εγώ, και θέλαμε να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»

Η Μαρία Ηλιάκη παραδέχτηκε πως και οι δυο τους έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις στις οικογένειές τους κι αυτός ήταν ο λόγος που ήθελαν να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια. «Αυτό ήταν ίσως που εμάς τις δύο μας ένωνε ένα τσακ παραπάνω, έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις στις οικογένειές μας. Όχι με την κακή έννοια απαραίτητα. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών κι απόψεων μας είχε φέρει πιο κοντά», είπε.

Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου  κι η Μαρία Ηλιάκη σε πάρτι το 2011

Η Κατερίνα Καινούργιου  κι η Μαρία Ηλιάκη σε πάρτι το 2011 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι δυο γυναίκες συνεργάστηκαν για πέντε τηλεοπτικές σεζόν στην εκπομπή του Alpha, Δέστε τους. Στη συνέχεια, είχαν απομακρυνθεί. «Η Μαρία υπήρξε ίσως η πιο σημαντική συνεργάτιδά μου. Και πετύχαμε κάτι πολύ όμορφο τηλεοπτικά, γιατί είναι δύσκολη η συνύπαρξη δύο γυναικών. Εμείς το καταφέραμε για τέσσερα χρόνια και αυτή η συνύπαρξη ήταν επιτυχημένη και όμορφη. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο. Έχει αλλάξει τηλεοπτική στέγη και θέλω να είναι ευτυχισμένη» είχε δηλώσει τον Αύγουστο του 2014 η Κατερίνα Καινούργιου στη Real News.

