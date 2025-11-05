Cash or Trash: Ρογδάκη VS Χιωτίνη - «Μάχη» για μια ιδιαίτερη συλλογή

Η Στέλλα «ταξίδεψε» τους τηλεθεατές του Cash Or Trash στις μέρες της παλαιάς δόξας των Ολυμπιακών Αερογραμμών.

Παρουσίασε μια πλήρη συλλογή με αντικείμενα της Ολυμπιακής, που ανήκαν στον πατέρα της, τον οποίο, όπως αποκάλυψε, είχε βοηθήσει να σπουδάσει μηχανικός με δικά του χρήματα ο αείμνηστος Αριστοτέλης Ωνάσης.

Cash or Trash: Η Στέλλα είχε αγωνία για την εκτίμηση του Θάνου Λούδου

Ο Θάνος Λουδος εκτίμησε στα 280 ευρώ την αξία της συλλογής, την οποία διεκδίκησαν με αποφασιστικότητα η Χιωτίνη και η Ρογδάκη. Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, η Ιόλη Χιωτινη φάνταζε το απόλυτο φαβορί, αφού στο παρελθόν έχει δείξει την προτίμησή της σε αυτήν την κατηγορία.

Cash or Trash: Στην κατοχή της Ρογδάκη μια πλήρη συλλογή με αντικείμενα της Ολυμπιακής

Με τη διόλου ευκαταφρόνητη προσφορά της, ύψους 600 ευρώ, η Άννα-Μαρία Ρογδάκη έκανε τη μεγάλη ανατροπή! «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η συλλογή μου κατέληξε στα χέρια της Άννας-Μαρίας. Είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήση», δήλωσε η Στέλλα λίγο μετά την ολοκλήρωση του deal με την αγοράστρια του Cash or Trash.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash