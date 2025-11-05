Cash or Trash: Ρογδάκη VS Χιωτίνη - «Μάχη» για μια ιδιαίτερη συλλογή

Η προσφορά που απογείωσε τη δημοπρασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 19:10 Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος Σέινμπαουμ
05.11.25 , 18:58 ΔΥΠΑ: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για ανέργους με επιδότηση 704 ευρώ
05.11.25 , 18:38 Αλέξης Τσίπρας: Τα πρώτα αποσπάσματα από την «Ιθάκη»
05.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης θέλει τον φεγγίτη για την εκκλησία που χτίζει
05.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Ρογδάκη VS Χιωτίνη - «Μάχη» για μια ιδιαίτερη συλλογή
05.11.25 , 18:09 Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall
05.11.25 , 18:08 BMW Group: Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
05.11.25 , 18:00 ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε άλλα 43.000 ανήλικα τέκνα
05.11.25 , 17:54 Ισόβια στον 47χρονο για τη συζυγοκτονία στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης
05.11.25 , 17:40 Κίμπερλι και Μητσοτάκης βγήκαν από το Μαξίμου για  να χαιρετίσουν μαθητές
05.11.25 , 17:28 Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship
05.11.25 , 17:15 Eριέττα Κούρκουλου: Το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύζυγο και τα παιδιά της
05.11.25 , 17:05 Μπότοξ: Οι κίνδυνοι πίσω από τα «φτηνά» ραντεβού ομορφιάς
05.11.25 , 17:03 Ζαχαρέα - Κουβαράς: Με τον Αντώνη Παπαργύρη μιλούν για τις δημοσκοπήσεις
05.11.25 , 16:45 Θεατρικά βραβεία κοινού από το «Αθηνόραμα»: Όλοι οι νικητές
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
ΔΥΠΑ: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για ανέργους με επιδότηση 704 ευρώ
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Eριέττα Κούρκουλου: Το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύζυγο και τα παιδιά της
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται
Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Στέλλα «ταξίδεψε» τους τηλεθεατές του Cash Or Trash στις μέρες της παλαιάς δόξας των Ολυμπιακών Αερογραμμών.

Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά

Παρουσίασε μια πλήρη συλλογή με αντικείμενα της Ολυμπιακής, που ανήκαν στον πατέρα της, τον οποίο, όπως αποκάλυψε, είχε βοηθήσει να σπουδάσει μηχανικός με δικά του χρήματα ο αείμνηστος Αριστοτέλης Ωνάσης.

Cash or Trash: Η Στέλλα είχε αγωνία για την εκτίμηση του Θάνου Λούδου

Cash or Trash: Η Στέλλα είχε αγωνία για την εκτίμηση του Θάνου Λούδου

Ο Θάνος Λουδος εκτίμησε στα 280 ευρώ την αξία της συλλογής, την οποία διεκδίκησαν με αποφασιστικότητα η Χιωτίνη και η Ρογδάκη. Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, η Ιόλη Χιωτινη φάνταζε το απόλυτο φαβορί, αφού στο παρελθόν έχει δείξει την προτίμησή της σε αυτήν την κατηγορία. 

Cash or Trash: Ο Λούδος αμφισβήτησε τη σπανιότητα του ρολογιού του πωλητή

Cash or Trash: Στην κατοχή της Ρογδάκη μια πλήρη συλλογή με αντικείμενα της Ολυμπιακής

Cash or Trash: Στην κατοχή της Ρογδάκη μια πλήρη συλλογή με αντικείμενα της Ολυμπιακής

Με τη διόλου ευκαταφρόνητη προσφορά της, ύψους 600 ευρώ, η Άννα-Μαρία Ρογδάκη έκανε τη μεγάλη ανατροπή! «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η συλλογή μου κατέληξε στα χέρια της Άννας-Μαρίας. Είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήση», δήλωσε η Στέλλα λίγο μετά την ολοκλήρωση του deal με την αγοράστρια του Cash or Trash. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΙΟΛΗ ΧΙΩΤΙΝΗ
 |
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top