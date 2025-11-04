Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά

Στο επεισόδιο του Cash or Trash που προβλήκε το απόγευμα της Τρίτης 04/11/2025, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο δωμάτιο εκτίμησης τη Σοφία Τσίπα.

Μαθήματα savoir vivre από τη Σοφία Τσίπα στο Cash or Trash

Αφού πρώτα παρέδωσε μαθήματα savoir vivre στην παρουσιάστρια της εκπομπής και στον Θάνο Λούδο, στη συνέχεια παρουσίασε ένα αντικείμενο σε στυλ Λουδοβίκου, που είχε αποκτήσει ο πατέρας της από τη Γαλλία.

Cash or Trash: Γυναικεία υπόθεση η δημοπρασία για το σεκρετέρ

Στη μάχη της διεκδίκησης του εντυπωσιακού σεκρετέρ «ρίχτηκαν» η Ελομίδα Βισβίκη, η Άννα - Μαρία Ρογδάκη και η Νάντια Μπέλε, δίνοντας με τις προσφορές τους βροντερό «παρών» στη δημοπρασία.

Με εφόδια την αποφασιστικότητα και το δαιμόνιό της, η γνωστή δημοσιογράφος κατάφερε να ιντριγκάρει τις τρεις κυρίες, κλείνοντας συμφωνία που ξεπερνούσε κατά πολύ την εκτίμηση του ειδικού.

Ποια αγοράστρια αποδείχθηκε πιο γενναιόδωρη;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash