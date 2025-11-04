Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά

Σε γυναικεία υπόθεση εξελίχθηκε η δημοπρασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
04.11.25 , 18:32 Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
04.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά
04.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!
04.11.25 , 18:12 Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
04.11.25 , 17:56 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης
04.11.25 , 17:54 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
04.11.25 , 17:46 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
04.11.25 , 17:44 Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
04.11.25 , 17:30 Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
04.11.25 , 17:03 Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος
04.11.25 , 17:00 «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
04.11.25 , 16:46 Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Cash or Trash που προβλήκε το απόγευμα της Τρίτης 04/11/2025, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο δωμάτιο εκτίμησης τη Σοφία Τσίπα.

Cash or Trash: Στο κόκκινο οι προσφορές για το γλυπτό του Αλέκου Φασιανού

Μαθήματα savoir vivre από τη Σοφία Τσίπα στο Cash or Trash

Μαθήματα savoir vivre από τη Σοφία Τσίπα στο Cash or Trash

Αφού πρώτα παρέδωσε μαθήματα savoir vivre στην παρουσιάστρια της εκπομπής και στον Θάνο Λούδο, στη συνέχεια παρουσίασε ένα αντικείμενο σε στυλ Λουδοβίκου, που είχε αποκτήσει ο πατέρας της από τη Γαλλία. 

Cash or Trash: Ο Λούδος αμφισβήτησε τη σπανιότητα του ρολογιού του πωλητή

Cash or Trash: Γυναικεία υπόθεση η δημοπρασία για το σεκρετέρ 

Cash or Trash: Γυναικεία υπόθεση η δημοπρασία για το σεκρετέρ 

Στη μάχη της διεκδίκησης του εντυπωσιακού σεκρετέρ «ρίχτηκαν» η Ελομίδα Βισβίκη, η Άννα - Μαρία Ρογδάκη και η Νάντια Μπέλε, δίνοντας με τις προσφορές τους βροντερό «παρών» στη δημοπρασία

Με εφόδια την αποφασιστικότητα και το δαιμόνιό της, η γνωστή δημοσιογράφος κατάφερε να ιντριγκάρει τις τρεις κυρίες, κλείνοντας συμφωνία που ξεπερνούσε κατά πολύ την εκτίμηση του ειδικού.

Ποια αγοράστρια αποδείχθηκε πιο γενναιόδωρη; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top