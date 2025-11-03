Cash or Trash: Ο Λούδος αμφισβήτησε τη σπανιότητα του ρολογιού του πωλητή

Ο Κωνσταντίνος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο σχεδόν ολοκληρωμένο. Πρόκειται για ένα ολόχρυσο ρολόι OMEGA, το οποίο θεωρεί ότι ανήκει σε μία από τις 100 συλλεκτικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, το 1956.

Το χρυσό ρολόι OMEGA που δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος, αφού το εξέτασε εξονυχτικά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σπανιότητά του δεν αποδεικνύεται. «Θεωρώ ότι είναι ένα OMEGA της εποχής εκείνης, αλλά όχι το συγκεκριμένο που θα είχε αξία 25.000 με 30.000 ευρώ - όχι ένα από τα 100. Τα χαρτιά δεν αντιστοιχούν σε αυτό το ρολόι. Eίναι από άλλο. Έχει διαφορετικό σειριακό αριθμό το χαρτί και διαφορετικό το ρολόι. Η εκτίμησή μου είναι 3.000 ευρώ», ανέφερε τεκμηριώνοντας την άποψή του.

Το ποσό πώλησης που προσδοκά να αποσπάσει ο Κωνσταντίνος διαφέρει από την εκτίμηση του ειδικού. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την εξειδίκευση του Θάνου Λούδου στον τομέα της ωρολογοποιίας, ο πωλητής αποφασίζει τελικά να εμπιστευτεί την άποψή του, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις.

Cash or Trash: Πούλησε το ρολόι ο Κωνσταντίνος;

Ο παθιασμένος συλλέκτης ρολογιών εντυπωσιάζει τους πέντε αγοραστές. Ο Κωνσταντίνος έχει ορίσει ως πλαφόν τα 4.000 ευρώ για να αποχωριστεί το ρολόι του. Θα καταφέρει να ακούσει την πολυπόθητη προσφορά ή θα αποδειχθούν άκαρπες οι διαπραγματεύσεις του με τους buyers του Cash or Trash;

