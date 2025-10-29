Cash or Trash: Η Ρούλα Βροχοπούλου και το αντικείμενο από την Ολυμπιακή!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει κι ως «εθνική μας αεροσυνοδό», αφού συστήθηκε και «μπήκε» στα σπίτια των τηλεθεατών πριν από χρόνια, μέσα από γνωστό τηλεοπτικό σόου. 

Ο λόγος για τη Ρούλα Βροχοπούλου που βρέθηκε στο Cash or Trash και με την πινακίδα μας «ταξιδεύει», μέσα από ένα μεγάλο, αφηγηματικό ταξίδι αναμνήσεων, στη μαγική περίοδο της Ολυμπιακής Αεροπορίας του Αριστοτέλη Ωνάση.

Αφού αποκάλυψε διάφορες πτυχές της ζωής της, όπως την αεροπειρατεία που έζησε, αλλά και τη γνωριμία της με τον ίδιο των Ωνάση αλλά και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, βρέθηκε στο δωμάτιο των αγοραστών με μια ιδιαίτερα πινακίδα της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Έτσι ξεκίνησε μια δημοπρασία με πολλές αναταράξεις! Θα πιάσει η Ρούλα Βροχοπούλου τα 1500 ευρώ που ζητάει ο φίλος της κι ιδιοκτήτης της πινακίδας.

