Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»

Μια ανάσα από τους «10» της Φάρμας και τα περιθώρια στενέυουν. Μετά την αποχώρηση της Στέλλας, ο Δημήτρης συμμαχεί με τον Ανδρέα με στόχο την «εξόντωση» της Βαλεντίνας.
Φάρμα: Συμμαχία Δημήτρη - Ανδρέα
«Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος», ακούγεται να λέει ο Δημήτρης στο trailer του νέου επεισοδίου της Φάρμας, που θα προβληθεί στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.
«Τυχαία είναι εδώ που βρίσκεται», σημείωσε με τη σειρά του ο Ανδρέας, αμφισβητώντας τη μέχρι τώρα πορεία της συμπαίκτριάς του στο παιχνίδι.
Η Βαλεντίνα, από την άλλη, καταλαβαίνει το παιχνίδι που παίζεται πίσω από την πλάτη της και αποκαλεί τον Δημήτρη και τον Ανδρέα «γλυφτρόνια».
