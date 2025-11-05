Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»

Καταιγιστικές εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της Φάρμας

Μια ανάσα από τους «10» της Φάρμας και τα περιθώρια στενέυουν. Μετά την αποχώρηση της Στέλλας, ο Δημήτρης συμμαχεί με τον Ανδρέα με στόχο την «εξόντωση» της Βαλεντίνας

Φάρμα: Συμμαχία Δημήτρη - Ανδρέα

Φάρμα: Συμμαχία Δημήτρη - Ανδρέα

«Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος», ακούγεται να λέει ο  Δημήτρης στο trailer του νέου επεισοδίου της Φάρμας, που θα προβληθεί στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. 

«Τυχαία είναι εδώ που βρίσκεται», σημείωσε με τη σειρά του ο Ανδρέας, αμφισβητώντας τη μέχρι τώρα πορεία της συμπαίκτριάς του στο παιχνίδι. 

Η Βαλεντίνα, από την άλλη, καταλαβαίνει το παιχνίδι που παίζεται πίσω από την πλάτη της και αποκαλεί τον Δημήτρη και τον Ανδρέα «γλυφτρόνια».

Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ TRAILER
