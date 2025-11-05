ΝΔ: Επανήλθε η «ομάδα των 11» με νέα αιχμηρή ερώτηση στη Βουλή

Το ρεπορτάζ του Star για την ερώτηση των 11 βουλευτών της ΝΔ

Μετά την εσωκομματική κρίση που προέκυψε για τα ΕΛΤΑ, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επανέρχονται με ερώτηση στη Βουλή και πλέον προετοιμάζονται ξανά για αρκετές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oι βουλευτές της ΝΔ δε δίνουν «λευκή επιταγή» και σήμερα επανήλθε η «ομάδα των 11», την οποία είχαμε πρωτογνωρίσει με μια ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια πέρυσι το φθινόπωρο.

Ο αριθμός των βουλευτών παραμένει στους 11, αλλά αλλάζει η σύνθεση. Είναι βουλευτές και «μητσοτακικοί» και «καραμανλικοί», γενικώς από όλες τις κομματικές πτέρυγες.

Η ερώτηση προς τον Σταύρο Παπασταύρου αφορά το μοντέλο κοστολόγησης της ενέργειας, όμως δεν θα είναι η μόνη ερώτηση που είναι στα σκαριά. Για παράδειγμα, λέγεται ότι θα μπορούσε να γίνει μια ερώτηση για τη λειτουργία του Υπερταμείου, στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ.

Αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές πάντως αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ισχυρός ψυχικός δεσμός με το Μέγαρο Μαξίμου και προαναγγέλλουν ότι θα αναδεικνύουν τα κακώς κείμενα που διαπιστώνουν.