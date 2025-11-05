ΝΔ: Επανήλθε η «ομάδα των 11» με νέα αιχμηρή ερώτηση στη Βουλή

Προετοιμάζονται και για νέες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 23:20 Φάρμα: Η Στέλλα έκανε την προβλέψιμη επιλογή για αρχηγό
05.11.25 , 23:10 Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
05.11.25 , 23:00 Φάρμα: Τα δάκρυα της Στέλλας και τα τρυφερά φιλιά με τον Δημήτρη
05.11.25 , 22:57 Δύο τροχαία με τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας
05.11.25 , 22:50 Βάγγος vs Στέλλα: Ποιος από τους δύο παραμένει στη Φάρμα;
05.11.25 , 22:32 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο του
05.11.25 , 22:05 Φάρμα: Στέλλα για Βάγγο: «Είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης που έχω γνωρίσει»
05.11.25 , 21:59 Βορίζια: Μπαλωθιές κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Βίντεο
05.11.25 , 21:47 ΝΔ: Επανήλθε η «ομάδα των 11» με νέα αιχμηρή ερώτηση στη Βουλή
05.11.25 , 21:31 Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
05.11.25 , 21:30 Κάτι αλλάζει στη Φάρμα - Η ανακοίνωση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
05.11.25 , 21:08 Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!
05.11.25 , 20:58 Ντοκουμέντο: Πριν Το Μακελειό Στα Βορίζια Μάθαιναν Στα Παιδιά Να Στοχεύουν
05.11.25 , 20:29 Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί!
05.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Σπύρος βρήκε το κοινό συνθετικό - Σειρά σου!
Μπότοξ: Οι κίνδυνοι πίσω από τα «φτηνά» ραντεβού ομορφιάς
Βορίζια: Μπαλωθιές κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Βίντεο
Φάρμα: Τα δάκρυα της Στέλλας και τα τρυφερά φιλιά με τον Δημήτρη
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο του
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Δύο τροχαία με τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας
ΔΥΠΑ: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για ανέργους με επιδότηση 704 ευρώ
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Το ρεπορτάζ του Star για την ερώτηση των 11 βουλευτών της ΝΔ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την εσωκομματική κρίση που προέκυψε για τα ΕΛΤΑ, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επανέρχονται με ερώτηση στη Βουλή και πλέον προετοιμάζονται ξανά για αρκετές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. 

ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oι βουλευτές της ΝΔ δε δίνουν «λευκή επιταγή» και σήμερα επανήλθε η «ομάδα των 11», την οποία είχαμε πρωτογνωρίσει με μια ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια πέρυσι το φθινόπωρο

Ο αριθμός των βουλευτών παραμένει στους 11, αλλά αλλάζει η σύνθεση. Είναι βουλευτές και «μητσοτακικοί»  και «καραμανλικοί», γενικώς από όλες τις κομματικές πτέρυγες. 

ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες

Η ερώτηση προς τον Σταύρο Παπασταύρου αφορά το μοντέλο κοστολόγησης της ενέργειας, όμως δεν θα είναι η μόνη ερώτηση που είναι στα σκαριά. Για παράδειγμα, λέγεται ότι θα μπορούσε να γίνει μια ερώτηση για τη λειτουργία του Υπερταμείου, στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ. 

Νέα ομαδική ερώτηση βουλευτών της ΝΔ  προς Υπουργούς

Αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές πάντως αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ισχυρός ψυχικός δεσμός με το Μέγαρο Μαξίμου και προαναγγέλλουν ότι θα αναδεικνύουν τα κακώς κείμενα που διαπιστώνουν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΔ
 |
ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 11
 |
ΕΛΤΑ
 |
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 |
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top