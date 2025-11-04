ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ

Πλήρωναν χιλιάδες ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρίες για «μετασχηματισμό»

04.11.25 , 23:06 ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ενώ τα ΕΛΤΑ ήταν σε δραματική οικονομική κατάσταση και η διοίκηση προωθούσε πλάνο περικοπών, την ίδια ώρα η εταιρία μετακόμιζε σε νέα γραφεία με αστρονομικό ενοίκιο, ενώ παράλληλα πλήρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρίες για την εκπόνηση σχεδίου μετασχηματισμού της εταιρίας. Ο Γιώργος Ευγενίδης κατέγραψε τα στοιχεία.  

Κατά τη χθεσινή άγρια συζήτηση των βουλευτών της ΝΔ με τον πρώην πλέον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, ο πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος έθεσε ένα εύλογο ερώτημα: μετακόμισαν τα ΕΛΤΑ σε νέα γραφεία προ μηνών, με κόστος 180.000 ευρώ τον μήνα; Ο κ. Σκλήκας δεν απάντησε, όμως η αλήθεια είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι τα ΕΛΤΑ μετακόμισαν σε νέο κτίριο στα Πατήσια, με αυτό ακριβώς το ενοίκιο. Το κτίριο είναι εμβέλειας σχεδόν 12.000 τ.μ. και έχει 77 θέσεις πάρκινγκ. Την ίδια ώρα, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι, αν δεν προχωρήσει ο εταιρικός μετασχηματισμός, τα ΕΛΤΑ θα καταρρεύσουν σε 9 μήνες. 

Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος

Συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων με τη συμβουλευτική εταιρία PWC για «εταιρικό μετασχηματισμό»

Ακριβώς αυτός ο εταιρικός μετασχηματισμός που περιελάμβανε και το κλείσιμο των καταστημάτων, επίσης, ήταν μια ακριβή άσκηση για τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ. Από το 2022 έχει ανατεθεί στη γνωστή συμβουλευτική εταιρία PWC η άσκηση, η οποία φέρεται να ολοκληρώθηκε το 2024, με εκτιμώμενο κόστος περί τα 5 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο κ. Σκλήκας εμφανίζεται να υπογράφει αφειδώς συμβάσεις της PWC: στις 24 Σεπτεμβρίου αποδεσμεύει 225.000 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ στις 7 Απριλίου είχε υπογράψει απόφαση για εκταμίευση 367.000 +ΦΠΑ. 

Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»

Η PWC βεβαίως δεν είναι η μόνη που είχε λαμβάνειν. Διατακτική πληρωμών για συμβουλευτικές υπηρεσίες αξίας 33.000 ευρώ εκδίδονται τον Ιούνιο για την European Affairs Consulting Group με έδρα τις Βρυξέλλες και τον Φεβρουάριο 28.500+ΦΠΑ για την Deloitte Business. 

Τα ΕΛΤΑ έκλειναν καταστήματα αλλά ενέκριναν ομαδικό ασφαλιστήριο έναντι αγωγών 

ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες

Και ενώ έκλειναν καταστήματα, χθες η διοίκηση των ΕΛΤΑ ενέκρινε ομαδικό ασφαλιστήριο για τα μέλη της διοίκησης έναντι πιθανών αγωγών, με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο. Συνήθης η εταιρική πρακτική, αλλά σε περίεργο timing. 

