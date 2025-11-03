ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες

Σκηνές βγαλμένες από ελληνική κωμωδία της δεκαετίας του ’60 εκτυλίχθηκαν σήμερα μπροστά από υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Με 46 καταστήματα κλειστά, οι πολίτες, αιφνιδιασμένοι, προσπαθούσαν να βρουν πού μπορούν να εξυπηρετηθούν, ενώ στα ελάχιστα ανοικτά επικρατούσαν ατελείωτες ουρές, παρεξηγήσεις και οργή.

ΕΛΤΑ: «Λουκέτο» σε 46 καταστήματα σε Αττική και μεγάλες πόλεις

Δεν ήταν λίγοι οι συναλλασσόμενοι — κυρίως ηλικιωμένοι — που δεν είχαν ενημερωθεί για τα καταστήματα που κλείνουν. Στη Νίκαια, για παράδειγμα, πολλοί πολίτες πήγαν κανονικά για τις συναλλαγές τους και έβλεπαν τις πινακίδες που ανέφεραν ότι πρέπει πλέον να απευθύνονται στον Κορυδαλλό. Οι αντιδράσεις, εύλογα, ήταν έντονες.

Πολύωρη αναμονή στα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αττική

Πολύωρη αναμονή στα λίγα ανοικτά υποκαταστήματα

Η εικόνα στα λιγοστά καταστήματα που λειτουργούν από σήμερα στο Λεκανοπέδιο, δείχνει τους πολίτες να κάνουν ουρές επί ώρες για να εξυπηρετηθούν.

«Θύελλα» αντιδράσεων στη ΝΔ για το ξαφνικό κλείσιμο

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται εξοργισμένοι. Σε τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ζήτησαν να μην προχωρήσουν τα λουκέτα και πίεσαν να απομακρυνθεί ο επικεφαλής των ΕΛΤΑ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Όταν πρώτον δεν εξηγείς τι θέλεις να κάνεις και γιατί θέλεις να το κάνεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις».

Ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας είπε στο OPEN: «Δε δέχομαι να με αιφνιδιάζει κάποιος και να μου λέει, μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα ΕΛΤΑ θα χρεοκοπήσουν».

Ενδοκυβερνητικές κόντρες

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από δημοσιεύματα σχετικά με την κριτική συναδέλφων του ότι ήταν ενήμερος μέσω e-mail από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Μετέφερε την ενόχλησή του και στον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι είχε προηγηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών Πιερρακάκη και Παπαστεργίου.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Υπήρχε αλληλογραφία, η οποία δεν ήταν λεπτομερής. Δεν υπήρχε η λίστα των καταστημάτων που θα κλείσουν».

Αλαλούμ σε κλειστά και ανοικτά υποκαταστήματα

Συνολικά 46 υποκαταστήματα έκλεισαν σήμερα από τα 204, με τη συντριπτική πλειονότητα να βρίσκεται στην Αττική.

Στον Πειραιά πλέον λειτουργεί μόνο το κατάστημα στην οδό Φίλωνος, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει και πολίτες από άλλους δήμους όπως Νίκαια, Ρέντης και Πέραμα.

