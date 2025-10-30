Κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα!

Οι εξηγήσεις της εταιρείας

Αναστέλλεται η λειτουργία 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα 40 εκ των οποίων στην Αττική, για λόγους βιωσιμότητας. 

«Η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων» αναφέρουν τα ΕΛΤΑ στην ανακοίνωσή τους.  

Στην ίδια ανακοίνωση τους αναφέρεται ακόμα ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. «Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά» επισημαίνει η ανακοίνωση. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων και ότι  τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, «παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν».

Δίνεται ακόμα η διαβεβαίωση ότι «οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα».

Η ανακοίνωση πάντως απαντά μόνο ως προς το πώς θα συνεχίσουν να παρέχονται ταχυδρομικές υπηρεσίες εκεί όπου δεν θα υπάρχουν φυσικά καταστήματα (π.χ. συνεργαζόμενα σημεία, κινητές μονάδες) αλλά  δεν διευκρινίζει τι θα γίνει τα ΕΛΤΑ που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία και όπου δεν παρέχονται μόνο ταχυδρομικές υπηρεσίες, αλλά γίνονται και άλλες συναλλαγές, κυρίως πληρωμές λογαριασμών. 
 

