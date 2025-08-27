Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!

Τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να κατέχουν… 4.500 αγροτεμάχια

Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται τώρα στα ΕΛΤΑ, μέσω των οποίων η επιτήδειοι είχαν στήσει και άλλη φάμπρικα για να παίρνουν επιδοτήσεις! 

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Μαρία Παππά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη, από το 2022 εκατοντάδες αγρότες δήλωσαν βοσκοτόπια με ψεύτικα μισθωτήρια και με το ΑΦΜ των Ελληνικών Ταχυδρομείων! 

Τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μισθωτήρια με ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

Τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μισθωτήρια με ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

Παραιτήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ για την υπόθεση Πάτση!  

Μόνο το 2019, 456 αγρότες εισέπραξαν χρήματα. Τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να κατέχουν… 4.500 αγροτεμάχια. Το ποσό που δόθηκε ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται να εμπλέκονται και τα 280 κέντρα υποδοχής δηλώσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δεύτερη έρευνα για πλαστά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δεύτερη έρευνα για πλαστά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις 

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Παράλληλα, υπάρχει και μια δεύτερη έρευνα για ζημιά που φτάνει σχεδόν τα  τρία εκατομμύρια ευρώ! 

Πρόκειται για πλαστά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις, την περίοδο 2017–2020, για τα οποία κατηγορούνται εκατό άτομα.

Παράλληλα έρχονται σήμερα στο προσκήνιο και άλλες αποκαλύψεις για επιδοτήσεις για βιολογικές καλλιέργειες που η καθεμιά έφτανε το 1 εκατ. 200 χιλιάδες ευρώ.  

Ορίστηκε νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ  ο Γιάννης Καβαδάς

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στις 22/8 προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται ο νυν Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ Γιάννης Καβαδάς.

