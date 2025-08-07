Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

«Είναι σε όλα νόμιμες – οι αρχές ξέρουν ποιοι ελέγχονται»

Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Παππούς, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Τι απαντά η Κ. Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στο Star
Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκε η πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και πρόσωπα του στενού οικογενειακού της κύκλου, μετά τα δημοσιεύματα για αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ίδια, μιλώντας στο Star τονίζει ότι όλες οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν νέα πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Όπως δηλώνει  στοχοποιείται άδικα παρότι οι επιδοτήσεις είναι «καθαρές». 

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση  ξέρουν ποιοι είναι οι δύο  που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες.  Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τονίζει η επιχειρηματίας και πολιτεύτρια της ΝΔ στο Star.   

Τι απαντά η Κ. Σεμερτζίδου στο Star

Τι απαντά η Κ. Σεμερτζίδου στο Star 


Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα περιμένει και το πόρισμα Βουρλιώτη. 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα θα διενεργήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις σε όλους τους ελεγχόμενους, π.χ. για το κατά πόσο αντιστοιχούν τα δηλωμένα ζώα με τους κτηνιατρικούς εμβολιασμούς και τα αρχεία των σφαγείων, ενώ μπορεί να δεσμεύσει προληπτικά  τραπεζικούς λογαριασμούς αν υπάρχουν ενδείξεις απάτης ή φοροδιαφυγής. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα από ευρωπαϊκή εισαγγελία για Σεμερτζίδου


Αποκλειστικά στο Star: Τι δηλώνει ο σύντροφος της Κ. Σαμαρτζίδου   

Μιλώντας επίσης αποκλειστικά στο Star, o Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Κ. Σεμερτζίδου, επισημαίνει:   

Αποκλειστικά στο Star: Tι απαντά ο σύντροφος της «γαλάζιας» πολιτευτού

«Ό,τι αφορά για εμένα, είναι περίπου 250 βοοειδή, γύρω στα 80 γιδοπρόβατα και 272 στρέμματα χωράφια. Όσο για τη σύντροφο μου, που την κατηγορούν και την έχουν ξεφτιλίσει στο Πανελλήνιο όπως κι εμένα, η σύντροφος μου πήρε τα τελευταία 6 χρόνια 96.000 ευρώ. Από τα οποία τα 87.000 ευρώ αφορούν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είναι για αγορά αγροτικών μηχανημάτων, δηλαδή δεν είναι κάτι για ζώα και χωράφια.... Τα υπόλοιπα 9 χιλιάρικα είναι από τα χωράφια της, τα οποία έχει». 

Ο σύντροφος της Κ. Σαμαρτζίδου στο Star για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο σύντροφος της Κ. Σαμαρτζίδου στο Star για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ 
