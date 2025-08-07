ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα από ευρωπαϊκή εισαγγελία για Σεμερτζίδου

Τι απαντά ο σύντροφος του πρώην στελέχους της ΝΔ Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις που φέρονται να πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν δημοσιεύματα σχετικά με τις επιδοτήσεις, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται προς διερεύνηση δημοσιεύματα για την υπόθεση.

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου που ερευνάται για το αν έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πριν από λίγες μέρες κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕ, για να αντλήσει στοιχεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβαν οχτώ με δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ αυτών και η κ. Σεμερτζίδου.

O σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου δήλωσε ότι έχουν στοχοποιηθεί για πολιτικούς λόγους

Η ίδια, όπως και ο σύντροφός της, διαψεύδουν τα δημοσιεύματα αυτά και κάνουν λόγο για «άδικη και στοχευμένη επίθεση».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι υποστηρίζει ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

Ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον Άρη Λάμπο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει τίποτα μεμπτό.

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. .... Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός», είπε ο Χρήστος Μαγειρίας.

O σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου υποστηριζεί πως τόσο εκείνος, όσο και η σύντροφός του δεν έχουν κάνει τίποτα μεμπτό

Όσον αφορά τα περί 1,4 εκατ. ευρώ, απαντά:

«Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο... Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι το ένα supercar το έχω από το 2004 και το άλλο το πήρα το 2016 μεταχειρισμένο. Τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

Τόσο ο Χρήστος Μαγειρίας, όσο και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου υποστηρίζουν ότι έχουν στοχοποιηθεί για πολιτικούς λόγους.

«Να μπορεί να έχει σιδερένιο λόγο, όχι να κρύβεται πίσω από κάτι πολιτικό, που να κινείται πολιτικά και όλοι να νομίζουν ότι "να, τώρα πάει να καλύψει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη"» είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την παραίτηση του πρώην στελέχους της ΝΔ ο σύντροφός της.

