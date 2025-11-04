Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Γρηγόρης Σκλήκας, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Οργανισμού, το οποίο προέβλεπε «λουκέτο» σε περισσότερα από 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρωί της Τρίτης, με τη συμμετοχή υπουργών και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όπου εξετάστηκαν οι επόμενες κινήσεις.

ΕΛΤΑ: «Λουκέτο» σε 46 καταστήματα - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Το κλίμα για τον κ. Σκλήκα ήταν ήδη βαρύ, μετά τη μαραθώνια τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, όπου δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το σχέδιο περικοπών και ζήτησαν εξηγήσεις, με αρκετούς μάλιστα να ζητούν ξεκάθαρα την παραίτησή του. Η συζήτηση διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, από τις 18:30 έως τις 23:00, και σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις.

Μετά την παραίτηση, αναμένεται να αναβληθούν οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου επρόκειτο να τεθεί προς συζήτηση το θέμα των ΕΛΤΑ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εντός της ημέρας αναμένονται νέες αποφάσεις για το ζήτημα, τις οποίες θα ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κομοτηνή, λόγω των εξελίξεων που έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική κινητικότητα.

Διαβάστε περισσότερα:
