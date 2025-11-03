ΕΛΤΑ: «Λουκέτο» σε 46 καταστήματα - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Ποια κλείνουν και ποια παραμένουν ανοιχτά

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Όσα είπε ο Πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, Γιάννης Οικονόμου για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο

«Mαύρη» μέρα σήμερα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), καθώς 40 καταστήματα στην Αττική κλείνουν άμεσα, ενώ συνολικά 46 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα οδηγούνται σε σφράγιση. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από ιδιώτες, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής.

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο»

«Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα για την Αττική», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews, σημειώνοντας πως πολλοί συνάδελφοι έχασαν τη δουλειά τους, ενώ άλλοι μετακινήθηκαν χωρίς προειδοποίηση, έπειτα από τηλεφωνήματα αργά το βράδυ. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ανάμεσα στους συμβασιούχους που απολύθηκαν υπάρχει άτομο με 17 χρόνια συνεχούς εργασίας στα ΕΛΤΑ.

ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας μπροστά από το κλειστό κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Νέα Σμύρνη (Ομήρου), εξήγησε πως οι πολίτες θα καταθέτουν πλέον τα δέματά τους στα γκισέ, αλλά η διανομή θα γίνεται από ιδιώτες. 

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα υποκαταστήματα των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, είναι: 

Νομός Αττικής

  1. Αγίου Ιεροθέου
  2. Αγίου Ιωάννη Ρέντη
  3. Αερολιμένα Αθηνών
  4. Ακρόπολης (ΑΘ 171)
  5. Αλίμου
  6. Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
  7. Άνω Λιοσίων
  8. Ασπροπύργου
  9. Βούλας
  10. Βριλησσίων
  11. Γαλατσίου
  12. Γέρακα
  13. Δάφνης
  14. Δραπετσώνας
  15. Θησείου (ΑΘ 18)
  16. Θρακομακεδόνων
  17. Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
  18. Καλαμακίου
  19. Καλλιπόλεως
  20. Καματερού
  21. Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
  22. Κυψέλης (ΑΘ 13)
  23. Λένορμαν
  24. Μεταμόρφωσης
  25. Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
  26. Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 1)
  27. Νέας Ερυθραίας
  28. Νέας Φιλαδέλφειας
  29. Νίκαιας
  30. Περάματος Πειραιά
  31. Πλατείας Καισαριανής
  32. Χαϊδαρίου
  33. Χολαργού

Νομός Θεσσαλονίκης

  1. ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  2. Συκιών
  3. Ιωνίας
  4. Πανοράματος
  5. Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
  6. Πυλαίας
  7. Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
  8. Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)

Νομός Αχαΐας

Πάτρας 3

Δωδεκάνησα

Ρόδου 2

Νομός Ιωαννίνων

Ιωαννίνων 2

Περιφέρεια Κρήτης

  • Ιεράπετρας
  • Χανίων (Κ.Δ.)

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα παίρνουν... παράταση

Όπως ανέφερε ο κ. Οικονόμου, 158 καταστήματα παίρνουν τρίμηνη παράταση λειτουργίας, ωστόσο τα 46 θα σφραγιστούν άμεσα, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει μια μερική υποχώρηση της διοίκησης μετά τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Κρήτη, σχεδόν όλα τα καταστήματα που είχαν προγραμματιστεί να κλείσουν φαίνεται πως θα συνεχίσουν να λειτουργούν, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις τοπικών φορέων και κατοίκων.

Αντίστοιχα, σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, τα περισσότερα ταχυδρομεία παίρνουν παράταση ζωής, με μοναδική εξαίρεση ένα κατάστημα στη Ρόδο, το οποίο αναμένεται να είναι ανάμεσα σε εκείνα που τελικά θα σφραγιστούν.

Στην Αχαΐα, από τα έξι καταστήματα που είχαν ενταχθεί στη λίστα των προς κατάργηση, τελικά θα κλείσει μόνο ένα, μέσα στην πόλη της Πάτρας. Τα υπόλοιπα πέντε θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Στην Αττική, η τύχη περίπου 40 καταστημάτων παραμένει υπό διαπραγμάτευση. Δεν αποκλείεται κάποια από αυτά που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς ή ημιαστικές περιοχές, όπως στο Καπανδρίτι, να παραμείνουν τελικά ανοιχτά.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, όπου εξετάζεται τα καταστήματα της Β’ Θεσσαλονίκης να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τουλάχιστον για τρεις ακόμη μήνες, μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

«Τα ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός με ιστορία δύο αιώνων. Το δίκτυο διανομής του είναι η ψυχή του. Με το να κλείνουν σχεδόν τα μισά καταστήματα, αφήνονται ολόκληροι δήμοι χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα εξυπηρέτησης», κατέληξε ο κ. Οικονόμου. 

 

 

 

ΕΛΤΑ
