ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» τη Δευτέρα 3/11

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχώρησαν στην ανακοίνωση των πρώτων υποκαταστημάτων που σταματούν οριστικά τη λειτουργία τους από αύριο, Δευτέρα, στο πλαίσιο του σχεδίου «αναπροσαρμογής δικτύου».

Πρόκειται κυρίως για σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πρωτεύουσες νομών, όπου λειτουργούν παράλληλα άλλα καταστήματα ΕΛΤΑ.

Για την υπόλοιπη περιφέρεια τα «λουκέτα» παγώνουν για τρεις μήνες, ώστε – όπως αναφέρει η διοίκηση – να γίνουν επαφές με τις τοπικές κοινωνίες και να εξεταστούν εναλλακτικές (κινητές μονάδες, πρακτορεία, ενίσχυση διανομής).

