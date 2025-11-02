ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» τη Δευτέρα 3/11

Για την περιφέρεια τα «λουκέτα» παγώνουν για τρεις μήνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 23:34 IQ 160: Η γλώσσα του σώματος μιλάει!
02.11.25 , 23:10 IQ 160: Η Μουρίκη διακόπτει την ανάκριση του Μηνά!
02.11.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.700.000 ευρώ!
02.11.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα καταστρέφουν το δείπνο της Μαρίνας και του Χάρη!
02.11.25 , 21:52 ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» τη Δευτέρα 3/11
02.11.25 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Ο νέος γείτονας φέρνει αναστάτωση στη Μαρίνα και τον Χάρη!
02.11.25 , 21:12 Τα Φαντάσματα: Ο Νεάντερταλ τρομάζει τη Μαρίνα και το διασκεδάζει!
02.11.25 , 20:38 Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του
02.11.25 , 19:27 Αράχωβα: Η εκτέλεση του 42χρονου στο σαλέ και η διαφυγή των δραστών
02.11.25 , 18:30 Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Δύο φίλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο μετά από διασκέδαση
02.11.25 , 18:14 Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
02.11.25 , 18:09 Βορίζια: Ποινικές διώξεις σε βάρος δύο φρουρούμενων τραυματιών στο ΠΑΓΝΗ
02.11.25 , 18:00 BMW Charging: Η νέα λύση φόρτισης για επαγγελματίες χρήστες
02.11.25 , 17:20 Οι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 03/11/2025 – 09/11/2025
02.11.25 , 16:49 Μακελειό Βορίζια: Από δύο όπλα δέχθηκε σφαίρες ο 39χρονος
Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Αράχωβα: Η εκτέλεση του 42χρονου στο σαλέ και η διαφυγή των δραστών
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» τη Δευτέρα 3/11
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Eurokinissi
ΕΛΤΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχώρησαν στην ανακοίνωση των πρώτων υποκαταστημάτων που σταματούν οριστικά τη λειτουργία τους από αύριο, Δευτέρα, στο πλαίσιο του σχεδίου «αναπροσαρμογής δικτύου».

Πρόκειται κυρίως για σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πρωτεύουσες νομών, όπου λειτουργούν παράλληλα άλλα καταστήματα ΕΛΤΑ.

Για την υπόλοιπη περιφέρεια τα «λουκέτα» παγώνουν για τρεις μήνες, ώστε – όπως αναφέρει η διοίκηση – να γίνουν επαφές με τις τοπικές κοινωνίες και να εξεταστούν εναλλακτικές (κινητές μονάδες, πρακτορεία, ενίσχυση διανομής).

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΤΑ
 |
ΛΟΥΚΕΤΟ
 |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top