ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων

Έντονες αντιδράσεις για το «κύμα» λουκέτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 16:53 Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου
01.11.25 , 16:12 ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
01.11.25 , 15:45 Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της
01.11.25 , 15:39 Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της
01.11.25 , 14:59 Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
01.11.25 , 14:11 Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
01.11.25 , 13:29 Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
01.11.25 , 13:16 Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου
01.11.25 , 12:55 Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονες είναι  οι αντιδράσεις σε όλη τη χώρα για το ξαφνικό λουκέτο σε περισσότερα από 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.  

Κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα!

ΕΛΤΑ: Έντονες αντιδράσεις για το «κύμα» λουκέτων

Το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με σύσσωμη την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε σήμερα υπαινιγμούς για επικοινωνιακά λάθη της διοίκησης των ΕΛΤΑ. 

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ καταγράφονται και «γαλάζιες» αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 

ΕΛΤΑ: Έντονες αντιδράσεις για το «κύμα» λουκέτων

Μετά τις αντιδράσεις, το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων φαίνεται να αλλάζει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, αναμένονται νέες ανακοινώσεις από την διοίκηση των ΕΛΤΑ σχετικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων.

ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΤΑ
 |
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 |
ΛΟΥΚΕΤΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top