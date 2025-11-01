ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων

Έντονες είναι οι αντιδράσεις σε όλη τη χώρα για το ξαφνικό λουκέτο σε περισσότερα από 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με σύσσωμη την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε σήμερα υπαινιγμούς για επικοινωνιακά λάθη της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ καταγράφονται και «γαλάζιες» αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά τις αντιδράσεις, το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων φαίνεται να αλλάζει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, αναμένονται νέες ανακοινώσεις από την διοίκηση των ΕΛΤΑ σχετικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων.