ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, με πολίτες, κυρίως πιο απομακρυσμένων περιοχών να ανησυχούν πώς θα εισπράττουν πλέον τις συντάξεις και τα επιδόματα.

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΕΛΤΑ, Γιάννης Οικονόμου, έκανε λόγο για 1.500 χαμένες θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο ίδιος είπε πως οι εργαζόμενοι έχουν άγνοια για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των καταστημάτων που θα κλείσουν. Όπως εκτίμησε, το λουκέτο έρχεται στο πλαίσιο ενός παρατεταμένου μετασχηματισμού με στόχο την περιστολή δαπανών.

ΕΛΤΑ: Πώς θα λειτουργούν τα ταχυδρομεία στη νέα εποχή

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γ. Σκλήκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως σε κάθε κατάστημα που θα κλείσει, θα τοποθετείται μια αφίσα, η οποία θα δίνει τα στοιχεία του αγροτικού ταχυδρόμου της περιοχής για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του οι πολίτες που επιθυμούν εξυπηρέτηση κατ’ οίκον.

Σημείωσε επίσης πως σήμερα εξυπηρετείται από τα φυσικά καταστήματα ένας πολύ μικρός αριθμός πολιτών και ότι σύντομα θα ανακοινωθεί μια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για τον προγραμματισμό ραντεβού.

ΕΛΤΑ: 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα εποχή των ταχυδρομείων

1) Γιατί τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων;

Τα συγκεκριμένα καταστήματα είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα με χαμηλά έσοδα και σημαντικά υψηλότερες δαπάνες. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες και στην τεχνολογική τους αναβάθμιση. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί στο περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.

2) Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουν να παρέχουν τα ΕΛΤΑ ταχυδρομικές υπηρεσίες, στις περιοχές όπου κλείνουν τα καταστήματα;

Όχι, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

3) Τι θα γίνει με την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών;

Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες των ΕΛΤΑ θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

4) Τι θα γίνει στους δήμους, όπου δεν θα υπάρχει ταχυδρομικό κατάστημα;

Όπως προαναφέρθηκε, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

5) Ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα σταματήσει η καθολική υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών;

Η υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας παραμένει πλήρως ενεργή και δεσμευτική για τα ΕΛΤΑ. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φυσικού καταστήματος, μέσα από ταχυδρόμους, αγροτικούς διανομείς, συνεργαζόμενα σημεία και ψηφιακά εργαλεία.

6) Πώς μπορούν οι πολίτες να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους με τους ταχυδρόμους της περιοχής τους;

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.



7) Πως θα εξυπηρετούνται οι τοπικές επιχειρήσεις για την αποστολή ή λήψη της αλληλογραφίας και των δεμάτων τους;

Οι τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία των ΕΛΤΑ με την Alpha Bank, οι επιχειρήσεις θα μπορούν σταδιακά να διεκπεραιώνουν τραπεζικές συναλλαγές απευθείας μέσω του δικτύου καταστημάτων και σύντομα και μέσω των ταχυδρόμων των ΕΛΤΑ, απλοποιώντας σημαντικά τη λειτουργία τους και μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης.

8) Τι θα γίνει με το προσωπικό των ΕΛΤΑ στα καταστήματα που κλείνουν;

Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια

9) Πώς θα λειτουργούν πλέον τα ΕΛΤΑ;

Το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στρατηγική των ΕΛΤΑ είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ είναι ανώνυμη εταιρεία που δεν ανήκει στις εταιρείες της γενικής κυβέρνησης. Από το 2017, το σύνολο των μετοχών τους ανήκει στο Υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί ως θεσμικός μέτοχος. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθύνοντα Σύμβουλο που λαμβάνουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις με βάση μόνο αντικειμενικά οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα.

10) Δεν θα μπορούσε να βρεθεί κάποια άλλη λύση από την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων;

Οι συνθήκες στην ταχυδρομική αγορά έχουν μεταβληθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και της δραστικής μείωσης της επιστολικής αλληλογραφίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η μείωση ξεπέρασε το 50%. Επομένως ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων ήταν απολύτως αναγκαίος για τη βιωσιμότητα συνολικά των ΕΛΤΑ.

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα καταστήματα που θα κλείσουν

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν άμεσα με αλφαβητική σειρά είναι:

Αγιάς Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου ΚΡ. Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11). Αγιάσου. Αγίου Αθανασίου. Αγίου Βλασίου. Αγίου Ιεροθέου. Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Αγίου Κηρύκου. Αγίου Στεφάνου. Αγίων Θεοδώρων. Αγνάντερου. Αερολιμένα Αθήνας. Αιτωλικού. Ακράτας – Αιγείρας. Ακροπόλεως (ΑΘ 171). Αλεξάνδρειας. Αλιβερίου. Αλικιανού. Αλίμου. Αμαρίου. Αμαρουσίου (2) (Carrefour). Αναβύσσου. Ανδρίτσαινας. Αντιπάρου. Άνω Λιοσίων. Αργαλαστής. Άργος Ορεστικού. Αρεόπολης. Αριδαίας. Αρκαλοχωρίου. Αρναίας. Αρτέμιδος. Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών. Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Αρχανών. Ασβεστοχωρίου. Ασπροπύργου. Άστρους. Αταλάντης. Αφάντου. Αχιλλείου (Καστελλανών). Βασιλικού Ευβοίας. Βελβεντού. Βελεστίνου. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Βόνιτσας. Βούλας. Βραχατίου. Βραχναίων. Βριλησσίων. Βρύσων Αποκορώνου. Γαβάλους. Γαζίου. Γαλατσίου. Γαστούνης. Γαυρίου. Γέρακα. Γκούρας. Δάφνης. Δάφνης Αγίου Όρους. Δάφνης Καλαβρύτων. Δελφών. Δεσκάτης. Δημητσάνας. Δικαστικού Μεγάρου Θεσ. Διστόμου. Δραπετσώνας. Ελευθερούπολης. Ελούντας. Ερεσού. Ερέτριας. Ευλάλου. Εφύρας. Ζαγοράς. Ζίτσας. Θέρμου. Θησείου (ΑΘ 18). Θουρίας. Θρακομακεδόνων. Ιαλύσου. Ιεράπετρας. Ιερισσού. Ιτέας Φωκίδας. Ιωαννίνων 2. Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου. Καινουργίου. Καλαμακίου. Καλαμπακίου. Καλαμώτης. Καλλιπόλης. Καλοχωρίου. Καματερού. Καναλλάκιου. Καπανδριτίου. Κασσανδρείας. Κατασταρίου. Κάτω Τιθορέας. Κιάτου. Κλείτοριας. Κολυμβαρίου. Κουμουνδούρου (ΑΘ 49). Κρεστένων. Κρηνίδων. Κυπαρισσίας. Κυψέλης (ΑΘ 13). Λάλα. Λεβιδίου. Λενορμάν. Λεπτοκαρυάς. Λεχαινών. Ληξουρίου. Λιμένα Χερσονήσου. Λιμεναρίων. Λίμνης Ευβοίας. Λιτοχώρου. Λούρου. Λουτρακίου. Λυγουρίου. Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας. Μαλίων. Μάνδρας. Μανταμάδου. Μαραθώνα. Μαχαιράδου. Μεθάνων. Μελιγάλας. Μεταμόρφωσης Αττικής. Μεταξαδών. Μέτσουβου. Μήθυμνας. Μητροπόλεως (ΑΘ 54). Μονεμβασίας. Μούδρου. Μυτικά. Ναούσας Πάρου. Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14). Νεάπολης Κοζάνης. Νεάπολης Κρήτης. Νέας Ερυθραίας. Νέας Ζίχνης. Νέας Καλλικράτειας. Νέας Μηχανιώνας. Νέας Αλικαρνασσού. Νέας Άρτακης. Νέας Φιλαδελφείας. Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας. Νεοχωρίου Άρτας. Νίκαιας. Νικήτης. Νυδρίου. Ξυλαγάνης. Οίας. Ορχομενού. Παλαιάς Επιδαύρου. Παλλήνης. Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17). Πανοράματος. Παραμυθιάς. Παρανεστίου. Πάτρας 3. Περάματος Πειραιά. Περάματος Ρεθύμνου. Πεταλιδίου. Πλατανιά. Πλατείας Καισαριανής. Πλωμαρίου. Πραμάντων. Προσοτσάνης. Πυθαγορείου. Πυλαίας. Πύλης. Ραχών. Ρόδου 2. Σερβίων. Σιάτιστας. Σιδηροκάστρου Σερρών. Σκάλας. Σκύδρας. Σούδας. Σουφλίου. Σοφάδων. Σοφικού. Σταυρούπολης Ξάνθης. Στυλίδας. Συκίων Θεσσαλονίκης. Συκουρίου. Σχηματαρίου. Τζαβρού (Σκριπερού). Τσεπελόβου. Τυρνάβου. Τυχερού. Φιλιατών. Φιλιππιάδας. Φιλότιου (Χαλκείου). Φισκάρδου. Φυτειών. Χαϊδαρίου. Χαλανδρίτσας. Χαλάστρας. Χανίων (Κ.Δ.). Χολαργού. Ψαχνών.