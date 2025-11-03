Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και σε ηλικία 62 ετών η Κίλι Σφακιανάκη. Η άτυχη γυναίκα, άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από μια δύσκολη περίοδο με την υγεία της.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη τα τελευταία χρόνια ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά, αφού έπασχε από τη νόσο Πάρκινσον. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο διάσημος λαϊκός τραγουδιστής είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νότης και Κιμ Σφακιανάκη: Η γνωριμία στην Κω

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω όταν εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δύο δίδυμα παιδιά τους, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι & τα παιδιά τους, Απόλλωνα & Αφροδίτη το 2007/ NDP

Νότης Σφακιανάκης-Κίλι Σφακιανάκη στο Ελ. Βενιζέλος - Αριστερά η κόρη τους, Αφροδίτη Σφακιανάκη/ NDP

Τα δυο παιδιά τους σπούδασαν στο εξωτερικό, με τον Απόλλωνα να επιλέγει ως αντικείμενο σπουδών τη μουσική, ενώ η Αφροδίτη επέλεξε να ασχοληθεί με το σχέδιο μόδας. Ο νεαρός ασχολείται με τη μουσική ως ενορχηστρωτής και για κάποια περίοδο είχε αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις του καλλιτέχνη, ύστερα από κοινή τους απόφαση.

Απόλλων Σφακιανάκης

Παρά τη δημοφιλία του πατέρα τους, Αφροδίτη και Απόλλωνας έχουν επιλέξει από πολύ νωρίς να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ουδέποτε απασχόλησαν τα media. Εξαίρεση αποτέλεσε ένα ρεπορτάζ πέρυσι, βάσει του οποίου η 29χρονη Αφροδίτη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Αφροδίτη Σφακιανάκη

Οι φορές που έχουμε δει τα παιδιά σε κάποια δημόσια εμφάνιση με τους γονείς τους είναι ελάχιστες, ενώ και στα social media διατηρούν ιδιωτικούς τους λογαριασμούς τους.

Νότης Σφακιανάκης: «Δεν πολυσυζητώ με τα παιδιά μου. Δεν είμαι συμβουλάτορας»

Σε παλιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει για την οικογένειά του και τον ρόλο του ως πατέρας.

«Από το 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά, αυτή είναι η γυναίκα μου, η μητέρα των παιδιών μας! Μόνο η μητέρα έχει το δικαίωμα να έχει το πάνω χέρι στην ανατροφή των παιδιών. Επιβάλλεται να έχει η γυναίκα το πάνω χέρι.

Δεν πολυσυζητώ με τα παιδιά μου. Δεν είμαι συμβουλάτορας, δεν είμαι της άποψης να βάζεις τον άλλον κάτω να του λες: αυτό και αυτό, όπως κάνουν οι δάσκαλοι. Πάρε τροφή και γνώσεις και σου ρίχνουν στο μυαλό χίλια δυο και δε σου μένει τίποτα. Αφήνω τα παιδιά να μεγαλώσουν όπως μεγάλωσα κι εγώ. Όταν συμβεί κάτι – που λόγω εμπειρίας δεν το θεωρώ σωστό – λέω την άποψή μου και την αιτιολογώ», είχε πει ο Νότης.