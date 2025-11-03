Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους

Η άτυχη γυναίκα πέθανε σε ηλικία 62 ετών - Έπασχε από Πάρκινσον

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 14:19 Citroen C5 Aircross: Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό μοντέλο-Τιμές
03.11.25 , 14:19 MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας
03.11.25 , 14:10 Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
03.11.25 , 14:06 Δράσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών
03.11.25 , 14:03 Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
03.11.25 , 13:54 Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
03.11.25 , 13:48 1ο Ράλλυ Παρνασσού: Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα
03.11.25 , 13:40 «Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
03.11.25 , 13:39 Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»
03.11.25 , 13:30 Έργο του Αλέκου Φασιανού δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
03.11.25 , 13:14 Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
03.11.25 , 13:14 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
03.11.25 , 12:59 Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου
03.11.25 , 12:46 Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»
03.11.25 , 12:41 Δέσποινα Βανδή: Η stylish εμφάνιση στο αεροδρόμιο με Gucci βαλίτσα
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Βορίζια: «Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα την αστυνομία. Δεν το σήκωναν»
Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και σε ηλικία 62 ετών η Κίλι Σφακιανάκη. Η άτυχη γυναίκα, άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από μια δύσκολη περίοδο με την υγεία της.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη τα τελευταία χρόνια ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά, αφού έπασχε από τη νόσο Πάρκινσον. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο διάσημος λαϊκός τραγουδιστής είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»

Νότης και Κιμ Σφακιανάκη: Η γνωριμία στην Κω 

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω όταν εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δύο δίδυμα παιδιά τους, τον  Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι & τα παιδιά τους, Απόλλωνα & Αφροδίτη το 2007/ NDP

Νότης Σφακιανάκης-Κίλι Σφακιανάκη Αφροδίτη Σφακιανάκη

Νότης Σφακιανάκης-Κίλι Σφακιανάκη στο Ελ. Βενιζέλος - Αριστερά η κόρη τους, Αφροδίτη Σφακιανάκη/ NDP

Τα δυο παιδιά τους σπούδασαν στο εξωτερικό, με τον Απόλλωνα να επιλέγει ως αντικείμενο σπουδών τη μουσική, ενώ η Αφροδίτη επέλεξε να ασχοληθεί με το σχέδιο μόδας. Ο νεαρός ασχολείται με τη μουσική ως ενορχηστρωτής και για κάποια περίοδο είχε αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις του καλλιτέχνη, ύστερα από κοινή τους απόφαση.

σφακιανακης

Απόλλων Σφακιανάκης

Παρά τη δημοφιλία του πατέρα τους, Αφροδίτη και Απόλλωνας έχουν επιλέξει από πολύ νωρίς να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ουδέποτε απασχόλησαν τα media. Εξαίρεση αποτέλεσε ένα ρεπορτάζ πέρυσι, βάσει του οποίου η 29χρονη Αφροδίτη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

σφακιανακη

Αφροδίτη Σφακιανάκη

Οι φορές που έχουμε δει τα παιδιά σε κάποια δημόσια εμφάνιση με τους γονείς τους είναι ελάχιστες, ενώ και στα social media διατηρούν ιδιωτικούς τους λογαριασμούς τους.

Νότης Σφακιανάκης: «Δεν πολυσυζητώ με τα παιδιά μου. Δεν είμαι συμβουλάτορας»

Σε παλιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει για την οικογένειά του και τον ρόλο του ως πατέρας.

«Από το 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά, αυτή είναι η γυναίκα μου, η μητέρα των παιδιών μας! Μόνο η μητέρα έχει το δικαίωμα να έχει το πάνω χέρι στην ανατροφή των παιδιών. Επιβάλλεται να έχει η γυναίκα το πάνω χέρι. 

Δεν πολυσυζητώ με τα παιδιά μου. Δεν είμαι συμβουλάτορας, δεν είμαι της άποψης να βάζεις τον άλλον κάτω να του λες: αυτό και αυτό, όπως κάνουν οι δάσκαλοι. Πάρε τροφή και γνώσεις και σου ρίχνουν στο μυαλό χίλια δυο και δε σου μένει τίποτα. Αφήνω τα παιδιά να μεγαλώσουν όπως μεγάλωσα κι εγώ. Όταν συμβεί κάτι – που λόγω εμπειρίας δεν το θεωρώ σωστό – λέω την άποψή μου και την αιτιολογώ», είχε πει ο Νότης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
 |
ΚΙΛΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top