Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του

Έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον - «Έφυγε» σε ηλικία 62 ετών

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του, 2 Νοεμβρίου, έχασε την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Κίλι.

σφακιανακης πεθανε η συζγος του κιλι

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του/ ΝDP Photo

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος, Ρούλα Χάμου.

σφακιανακης

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη που ήταν μόλις 62 ετών έπασχε από χρόνιο Πάρκινσον. Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21.00, η σύζυγος του τραγουδιστή μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νοσηλεύτρια που πρόσεχε την κα. Σφακιανάκη ειδοποίησε την κόρη της ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μητέρα της και έτσι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τη συνοδεία της κόρης της. Ο γιος της βρισκόταν στην Κω, όπου έφτιαχνε το σπίτι τους και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. 

Αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 3/11, να γίνει η νεκροτομή, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό». Ο παρουσιαστής του Ant1 τόνισε ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός. Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, η Κίλι Σφακιανάκη βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι και τίποτα δεν προμήνυε το πρόωρο τέλος της. 

Η  Κίλι πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του συζύγου της, Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος χθες έκλεισε τα 66 του χρόνια. 

σφακιαννακης πεθανε η σύζυγος του

Κίλι Σφακιανάκη: Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

Aν και ο Νότης Σφακιανάκης έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και χρόνια, ο ανιψιός του Κωνσταντίνος, μίλησε πριν από έναν μήνα, τον Σεπτέμβριο 2025, για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η Κίλι.

Στην ερώτηση αν είναι καλά στην υγεία της και η σύζυγος του καλλιτέχνη, ο ανιψιός του είπε πως «πηγαίνει καλύτερα».

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
