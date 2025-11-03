Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»

Πέθανε χθες, 2 Νοεμβρίου, σε ηλικία 62 ετών η σύζυγος του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, Κίλι. Η Κίλι Σφακιαννάκη, που έπασχε από χρόνιο Πάρκινσον, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, ο οποίος χθες έγινε 66 ετών.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής, (2/11) γύρω στις 21.00, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, οι γιατροί, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Ο Νότης Σφακιανάκης μαζί με τη σύζυγό του, Κιμ Σφακιανάκη, στο αεροδρόμιο το 2017/ Φωτιογραφία NDP

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Πρωινό», το σπίτι της Κίλι Σφακιανάκη, τον τελευταίο καιρό είχε «μετατραπεί» σε νοσοκομείο, καθώς η γυναίκα έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, είχε κινητικά προβλήματα και χρειαζόταν βοήθεια κατ' οίκον.

Η νοσηλεύτριά της ήταν εκείνη που κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι νόμιζαν πως κοιμόταν, αλλά η νοσηλεύτρια κατάλαβε ότι κάτι κακό συμβαίνει και αμέσως ειδοποίησε την κόρη της.

Τότε η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Ασκληπιείο Βούλας της έγινε ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, από τις 21.00 μέχρι τις 21.40, σύμφωνα με το «Πρωινό», και στη συνέχεια, δηλώθηκε νεκρή.

Στο Ασκληπιείο τη συνόδεψε η κόρη της, ενώ ο γιος της βρισκόταν στην Κω, όπου έφτιαχνε το σπίτι τους και τώρα επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη έχει συγκλονίσει την οικογένειά της, βυθίζοντας τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πένθος.

Μέσα στην ημέρα σήμερα, αναμένεται να γίνει η νεκροτομή της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του. Παράλληλα, το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη φαίνεται να ενημέρωσε τον παρουσιαστή ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός. Τραγική ειρωνεία; Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιαννάκη, ο οποίος χθες, έγινε 66 ετών.

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, η Κίλι Σφακιανάκη βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι και τίποτε δεν προμήνυε τον ξαφνικό χαμό της.