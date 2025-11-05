Κλέλια Ανδριολάτου: Στο γήπεδο με τη μητέρα της - Η σπάνια φωτογραφία

Μετά τα απαιτητικά γυρίσματα για την 4η σεζόν του Maestro στους Παξούς, η Κλέλια Ανδριολάτου επέστρεψε για λίγα 24ωρα στην Αθήνα.

Χθες, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βρέθηκε στις κερκίδες του Γ. Καραϊσκάκης μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Αρχοντουλάκη. Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, οι δύο γυναίκες παρακολούθησαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για το Champions League.

Η πανέμορφη ηθοποιός δε δίστασε να μοιραστεί στα social media μια selfie με τη μητέρα της, η οποία είναι εξίσου εντυπωσιακή εμφανισιακά με την κόρη της.. Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Mom and daughter goals».

Η Κλέλια Ανδριολάτου με τη μητέρα της στο γήπεδο

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε μιλήσει για τη σχέση της με τους γονείς της: «Οι γονείς μου ποτέ δεν μου φώναξαν ούτε με τιμώρησαν. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι και μου έδειχναν εμπιστοσύνη, ακόμη και τώρα που ζω μόνη μου. Από την πλευρά μου, ποτέ δεν τους έφερα σε δύσκολη θέση ούτε έκανα κάτι που θα κλονιζε την εμπιστοσύνη τους».

Όσο για το ποιον από τους δύο γονείς έχει αδυναμία, η ηθοποιός είχε απαντήσει κατηγορηματικά: «Και στους δύο».

.