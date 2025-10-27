Κλέλια Ανδριολάτου: Μπήκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes

Μια ακόμη διάκριση πριν το Maestro 4

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να ξεχωρίζει με το ταλέντο και την πορεία της. Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Maestro στο Netflix με την 4η σεζόν, η ταλαντούχα ηθοποιός εντάχθηκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την επιδραστικότητά της στον χώρο της υποκριτικής και του θεάματος.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς

Η λίστα του Forbes περιλαμβάνει νέους επαγγελματίες κάτω των 30 ετών που ξεχωρίζουν για το έργο, τη δημιουργικότητα και την επιρροή τους, και η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της γενιάς.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά Μπρούσκο, έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στην ελληνική τηλεόραση, ενώ η διεθνής επιτυχία του Maestro την έκανε γνωστή και εκτός συνόρων.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, η Κλέλια ξεκίνησε την πορεία της ως μοντέλο σε ηλικία 14 ετών, ταξιδεύοντας σε σημαντικές μητροπόλεις της μόδας στην Ευρώπη. Παράλληλα, σπούδασε δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ωστόσο η αγάπη της για την υποκριτική την οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Μετά το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο Μπρούσκο, ακολούθησαν σημαντικοί ρόλοι στο θέατρο και τον κινηματογράφο, όπως στην ταινία 18 του Βασίλη Δούβλη, ενώ το 2021 ήρθε η μεγάλη στιγμή με τη συμμετοχή της στο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη — την πρώτη ελληνική παραγωγή που προβλήθηκε στο Netflix.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, με ήθος, συνέπεια και διαρκή εξέλιξη, αποδεικνύει ότι ανήκει στους νέους Έλληνες δημιουργούς που διαμορφώνουν το σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο, ενώ η παρουσία της στη λίστα του Forbes αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε μια διαδρομή με λαμπρό μέλλον.

Η λίστα «Forbes 30 Under 30 Greek List 2026» αναδεικνύει νέες και νέους κάτω των 30 ετών που έχουν αφήσει σημαντικό αποτύπωμά σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός και οι τέχνες. Αποτελεί πλατφόρμα ανάδειξης νέων επιχειρηματιών, ηγετών και ταλέντων που διαμορφώνουν το μέλλον και μπορούν να ταράξουν τα νερά.

Τα 30 ονόματα της φετινής λίστας “30 Under 30” του Forbes

Γαβαλάς Βασίλης • 29
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – EXSILION CAPITAL
Γρηγοριάδης Στυλιανός • 29
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – STIQ & “ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ”
Μετούσης Ανδρέας • 28
ΚΛΑΔΟΣ: ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γρηγορίου Αθηνά • 25, Δηµητριάδου Αλεξάνδρα • 25, Παφίτης Μάριος • 27
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – MAMMOCHECK
Αλεξόπουλος Ιωάννης • 25
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ – LEXION
Βάσος Σταύρος • 24, Γκόντζου Σταυριαλένα • 27, Καγιούλης Κωνσταντίνος • 24,Τουλουµτζίδης Ελευθέριος • 23
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – BUTLER
Κωστούλας Μπάµπης • 18
ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παντελάκη Δήµητρα • 27
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ – KORI
Τασιοπούλου Αικατερίνη • 29
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – THREATSCENE
Βασιλείου Αλέξιος • 22, Κετσελίδης Κωνσταντίνος • 22, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος • 22
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & MARKETING TECH – UPLODIO
Δεληκούρας Βασίλειος • 23, Μαυρέλης Κωνσταντίνος • 24
ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – CURIFY
Klavdia • 23
ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος • 24, Παπαδοπούλου Κυριακή • 22, Παπαδόπουλος Πέτρος • 26
ΚΛΑΔΟΣ: AR/VR & Τεχνητή Νοηmοσύνη – Pi tech
Πηγαδάς Νικόλας • 26
ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αθάνατος Φώτης • 23, Κατσιαδάκης Λευτέρης • 23, Κουρουνάκου Εύη • 22, Κώτσα Αναστασία • 23, Παπανικολάου Γιώργος • 24
ΚΛΑΔΟΣ: STARTUPS & ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – PANATHENEA
Ανδριολάτου Κλέλια • 29
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΘΕΑΤΡΟ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Γιαννοπούλου Αγγελική • 27
ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΙΑΝΟ
Κόντος Γρηγόρης • 29
ΚΛΑΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – GREEK ANCESTRY
Λαγωνίκος Ηλίας • 27
ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Λουλούδης Γιάννης • 21
ΚΛΑΔΟΣ: Retail – Flower Kickz
Σκανδάµη Φωτεινή • 28
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Σταυρόπουλος Αγαθάγγελος • 29
ΚΛΑΔΟΣ: SOCIAL MEDIA & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – COMFYTECHS & TECHNO GREECE
Τσουκαλά Ρόζα • 23, Χριστοδούλου Μιχάλης • 23
ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – KYMA HEALTH
Γεωργακλή Ζέτα • 24, Διαµαντοπούλου Εβελίνα • 24, Κουµίδου Μαρία • 24, Παπαζήση Έφη • 24, Πατσουράκη Μαριλία • 24
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – SEANSOR
Θεοδωράτος Οδυσσέας • 25
ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MANGA & COMIC ARTS
Λιάπης Γεώργιος • 28
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – REALMINT
Μανουράς Λευτέρης • 27
ΚΛΑΔΟΣ: DEEPTECH & CLEANTECH – SALVINNO
Παπαγεωργίου Νικόλας • 23, Τσοµπάνογλου Παναγιώτης • 23, Τσούτσας Χρήστος • 23
ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – BIOANALYTIX
Περισανίδης Σίµων • 27
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – PERMITREE
Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας • 29
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – STELLAR DISCOVERIES

