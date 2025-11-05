Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Στην διάθεση του ο στόλος των μοντέλων της

Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O κ. Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, παραλαμβάνει το κλειδί του στόλου αυτοκινήτων Dacia από τον κ. Στήβεν Σίρτη, CEO της Grand Automotive Hellas.Υποστηρίζοντας, σε διεθνές επίπεδο, θεσμούς που αναδεικνύουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα των αυτοκίνητων της, όπως το άθλημα του ανώμαλου δρόμου, UTMB World Series, όπου οι δρομείς συνδέονται με τη φύση, ξεπερνώντας τα όριά τους, εφέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενώνει της δυνάμεις της, ως επίσημος χορηγός, με το κορυφαίο αθλητικό Σωματείο της Ελλάδας, τον ΣΕΓΑΣ.  

Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Κορυφαία στιγμή αυτής η χορηγίας, αποτελεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών, παράλληλα με τους άλλους αγώνες δρόμων 5km & 10km, που θα διεξαχθούν το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025. Ο πρώτος Μαραθώνιος δρόμος πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1896, στο πλαίσιο των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου, ως αγώνας πρόκρισης για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.  Με την πάροδο των χρόνων, ο Μαραθώνιος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρισμένα αγωνίσματα του στίβου παγκοσμίως, προσελκύοντας χιλιάδες δρομείς και φίλους του αθλητισμού. Σήμερα, Μαραθώνιοι διεξάγονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, με τη σύγχρονη του μορφή, ξεκίνησε το 1983 ως «Διεθνής Αγωνιστικός Μαραθώνιος Ειρήνης Αθηνών Γρ. Λαμπράκης», αφιερωμένος στη μνήμη του ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 2001 μετονομάστηκε σε «Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών Γρ. Λαμπράκης» και, από το 2014, φέρει την ονομασία «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός», διατηρώντας ατόφιο το μήνυμα της ειρήνης, της ιστορίας και της αυθεντικότητας που τον χαρακτηρίζουν. 

Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Φέτος, η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στους αγώνες 5.000 μέτρων, 10.000 μέτρων και του κλασσικού Μαραθωνίου δρόμου, αλλά και στα 5 χλμ. του Universities Night Run, και τα 1,2 χλμ. του αγώνα παίδων, να ξεπερνούν τις 82.000.Η Dacia, στα πλαίσια της επίσημης χορηγίας του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, διαθέτει έναν πολυπληθή στόλο οχημάτων, που εκπροσωπούν όλη τη σύγχρονη γκάμα της. Μια γκάμα που χαρακτηρίζεται για την προηγμένη τεχνολογία της, είτε πρόκειται για μοντέλα που εξοπλίζονται με κινητήρες διπλού καυσίμου (βενζίνης / υγραερίου), είτε πρόκειται για υβριδικά συστήματα κίνησης.  

Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Πιο συγκεκριμένα, δίπλα στα ευρωπαϊκά best seller Dacia Sandero και Dacia Duster, θα βρίσκεται το νέο, κορυφαίο Dacia Bigster, ως το επίσημο αυτοκίνητου του Μαραθωνίου, ενώ όλα τους θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση, μεταφέροντας στελέχη και αθλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληθωρικό C-SUV Bigster, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την περιπέτεια και τη βιώσιμη κινητικότητα., θα είναι το μοντέλο που θα ηγείται του Μαραθωνίου δρόμου, «οδηγώντας» τους χιλιάδες δρομείς, από τον Τύμβο του Μαραθώνα, μέχρι τον τερματισμό του νικητή στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. 

Παράλληλα, όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στους αγώνες, αλλά και όσοι παραβρεθούν πέριξ του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Dacia Bigster στο Sponsor’s village, επί την Πλατείας Καραϊσκάκη, ζώντας μία interactive εμπειρία μαζί του, που θα τους δώσει την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα και να γίνουν κομμάτι της ιστορίας της Dacia. 

Η Dacia, η εταιρεία του Renault Group, που έχει πετύχει ένα αδιαμφισβήτητο success story πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, διαγράφει μια εξίσου εντυπωσιακή πορεία και στην Ελλάδα, με ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών στην εγχώρια αγορά, για το πρώτο 9μηνο του έτους. Με τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της — «essential but cool», «robust & outdoor», «eco smart» — η Dacia συνδυάζει «απλά αλλά ουσιαστικά» χαρακτηριστικά, όπως το ασύγκριτο value for money, η αξιόπιστη τεχνολογία, η πρακτικότητα και η σύγχρονη σχεδίαση.  H Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των μαρκών Renault & Dacia στην Ελλάδα, εύχεται σε όλους έναν καλό και τίμιο αγώνα. 

 

 

 

