Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη

Σε μια συγκινητική βραδιά με «άρωμα» παλιού καλού κινηματογράφου, νέοι ταλαντούχοι ηθοποιοί βράβευσαν τους «θρύλους» του ελληνικού σινεμά, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στην τέχνη.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που τιμήθηκαν ήταν και ο 72χρονος σήμερα Βασίλης Καΐλας, το πιο αναγνωρίσιμο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου.

«Ελπίζω και στις επόμενες βραβεύσεις να συνεχίσουν να βραβεύονται άνθρωποι με οστά και όχι κατασκευάσματα τεχνητής νοημοσύνης» είπε ο ηθοποιός μετά τη βράβευσή του από τη Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη.

Βασίλης Καΐλας- Σπύρος Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με 117 συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες όπως: «Μανταλένα«, «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης», «Η Κυρά μας η Μαμή» κ.ά. ο Βασίλης Καΐλας έπαιξε πλάι σε σπουδαίους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου.

H πρώτη του συμμετοχή σε ταινία ήταν σε ηλικία 4 ετών, ενώ η υποκριτική ήρθε τυχαία στη ζωή του, όταν η Έλλη Λαμπέτη τον είδε και πρότεινε στον θυρωρό πατέρα του να παίξει ο γιος του στην ταινία της «Το τελευταίο ψέμα». Στην πολυκατοικία που εργαζόταν ο πατέρας του, διέμενε η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χορν.

Οι βραβεύσεις Ελλήνων ηθοποιών του σινεμά της δεκαετίας του '60

Ο Άκης Σακελλαρίου, πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλωσόρισε το κοινό στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» στο Ολύμπιον, αποκαλύπτοντας ότι η ιδέα γι’ αυτήν την εκδήλωση «γεννήθηκε» στο σπίτι του Σπύρου Παπαδόπουλου από μια συζήτηση παρέας ανθρώπων που αγαπούν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Άκης Σακελλαρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτές οι ταινίες είναι για μας μαθήματα υποκριτικής. Τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε, γιατί οι σκηνές τους είναι αριστουργήματα. Τις μελετάμε, αλλά συχνά δεν μπορούμε να τις φτάσουμε», συμπλήρωσε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

Ιεροκλής Μιχαηλίδης- Άκης Σακελλαρίου- Σπύρος Παπαδόπουλος/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην τιμητική βραδιά απονεμήθηκαν συνολικά οκτώ βραβεία σε μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά από νέους ταλαντούχους συναδέλφους τους.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βράβευσε τον Σωτήρη Τζεβελέκο

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη- Σωτήρης Τζεβελέκος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι μεγάλη μου τιμή να παίρνω βραβείο από αυτόν τον πολύ ταλαντούχο νέο ηθοποιό, έναν από τους πιο σπουδαίους της γενιάς του», είπε.

Η Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη παρέδωσε το βραβείο στη Χλόη Λιάσκου

Χλόη Λιάσκου- Δημήρης Καλλιβωκάς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μπορεί να μεγαλώσαμε αλλά μέσα μας παραμένουμε πάντα παιδιά», είπε η ηθοποιός.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης βράβευσε τον Δημήτρη Καλλιβωκά

«Διαμαρτύρομαι μέχρι τώρα ότι δεν είμαι μεγάλος ηθοποιός. Στο σινεμά έκανα ελάχιστα πράγματα, γιατί ήθελα για χρόνια να είμαι ηθοποιός του θεάτρου μόνον. Το θέατρο αγάπησα στη ζωή μου», σχολίασε ο ηθοποιός.

Κάτια Γκουλιώνη- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Κάτια Γουλιώνη απένειμε το βραβείο στην Άννα Φόνσου

Άννα Φόνσου- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Χαίρομαι που με αναγνωρίζουν στον δρόμο και μου λένε "πόσο όμορφη είστε, κυρία Καλουτά"», είπε με χιούμορ η Άννα Φόνσου από τη σκηνή λίγο μετά τη βράβευσή της, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Ο Άκης Σακελλαρίου βράβευσε τη «μούσα του Τάκη Κανελλόπουλου», Αιμιλία Υψηλάντη

Αιμιλία Υψηλάντη- Γιώργος Κωνσταντίνου- Άννα Φόνσου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτή η βράβευση έρχεται να επουλώσει μια πληγή από τη δεκαετία του '70, όταν ο κινηματογραφικός κόσμος βρέθηκε σε έναν διχασμό και αρνήθηκε τον μισό του εαυτό. Τα αποτελέσματα ήταν δυσάρεστα για τη συνέχεια των πραγμάτων. Είμαστε το παρελθόν μας δε μπορούμε να αγνοούμε και να αρνιομαστε αυτό που ήμασταν», είπε ανέφερε η ηθοποιός.

Βασίλης Καΐλας- Σπύρος Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Άκης Σακελλαρίου παρέδωσε βραβείο στην Μπέτυ Λιβανού

Μπέτυ Λιβανού/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η δημοφιλής ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο της στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο. «Φέτος κλείνω 55 σε αυτή τη δουλειά. Πιστέψτε με, όλα είναι χτες. Μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο όμως θέλω να το αφιερώσω κάπου αλλού. Στον άνθρωπο που βοήθησε να γίνω αυτό που βραβεύεται σήμερα», είπε χαρακτηριστικά

Τέλος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος βράβευσε τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Γιώργος Κωνσταντίνου- Κώστας Γκιουλέκας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Από μια χρονολογία και μετά είχα πληγωθεί από τον κινηματογράφο διότι τον καιρό εκείνο περνούσαν πάρα πολύ οι τυποποιημένοι ρόλοι. Εγώ σε κάθε ταινία μου φρόντιζα να έχω διαφορετικούς ρόλους. Ο Κώστας Βουτσάς ήρθε και μου είπε ότι δε θα πάω μπροστά έτσι και ότι θα πρέπει να “τυποποιηθώ” σε έναν ρόλο, του ψηλού κουτού πχ. Λέει θα με θυμηθείς. Είχε δίκιο. Αρνήθηκα να το κάνω αλλά μετά από 15 ταινίες σταμάτησαν να με παίρνουν. Με τα χρόνια όμως αναγνωρίστηκαν οι ταινίες και ευτυχώς είμαι ακόμα εν ζωή. Ό,τι έκανα στο σινεμά με δικαίωσε τώρα, που ο κόσμος είδε διαφορετικά τις ταινίες. Και τι κέρδισα από όλα αυτά; Την αγάπη του κόσμου, αυτή έμεινε - τα λεφτά τα φάγαμε», είπε ο δημοφιλής ηθοποιός.

Τιμητική βράβευση Ελλήνων ηθοποιών/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πριν από τη βράβευση των οκτώ σπουδαίων ηθοποιών, προβλήθηκε ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα με αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές τους, μαζί με άλλων εμβληματικών ηθοποιών της δεκαετίας του 1960. Από τη σκηνή οι πρωταγωνιστές του παλιού σινεμά μοιράστηκαν άγνωστες στιγμές με το κοινό και συμβούλευσαν τους νέους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο.