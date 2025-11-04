Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη

Τιμήθηκαν οκτώ εμβληματικοί ηθοποιοί του ελληνικού κινηματογράφου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 12:27 Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
04.11.25 , 12:11 Eurovision: Μαυρικίου, Dinamiss, Γκαγκούτη & Λάφης για τις συμμετοχές τους
04.11.25 , 12:05 Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»
04.11.25 , 11:54 Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
04.11.25 , 11:46 Ο Δημήτρης έχει κοπέλα έξω από τη Φάρμα; - Άλλαξαν τα πράγματα με τη Στέλλα
04.11.25 , 11:35 Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
04.11.25 , 11:30 Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO
04.11.25 , 11:24 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
04.11.25 , 11:17 Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z
04.11.25 , 11:13 Φουρέιρα: Τι δήλωσε για τις συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision
04.11.25 , 11:03 Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
04.11.25 , 11:01 Ποιο μεγάλο όνομα είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού
04.11.25 , 10:36 Γενέθλια για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Η έκπληξη της συζύγου του, Μαρίας
04.11.25 , 10:28 Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική
04.11.25 , 10:26 Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Βορίζια: Μετά την κηδεία της 56χρονης θα παραδοθούν τα τρία αδέλφια
Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το ''Π''»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Bραβεύτηκαν oκτώ εμβληματικοί ηθοποιοί του ελληνικού σινεμά/ Άκης Σακελλαρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια συγκινητική βραδιά με «άρωμα» παλιού καλού κινηματογράφου, νέοι ταλαντούχοι ηθοποιοί βράβευσαν τους «θρύλους» του ελληνικού σινεμά, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στην τέχνη. 

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που τιμήθηκαν ήταν και ο 72χρονος σήμερα Βασίλης Καΐλας, το πιο αναγνωρίσιμο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου.

Βασιλάκης Καΐλας: Πώς είναι σήμερα ο μικρός λούστρος του ελληνικού σινεμά

«Ελπίζω και στις επόμενες βραβεύσεις να συνεχίσουν να βραβεύονται άνθρωποι με οστά και όχι κατασκευάσματα τεχνητής νοημοσύνης» είπε ο ηθοποιός μετά τη βράβευσή του από τη Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη.

Βασίλης Καΐλας- Σπύρος Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Καΐλας- Σπύρος Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με 117 συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες όπως: «Μανταλένα«, «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης», «Η Κυρά μας η Μαμή» κ.ά. ο Βασίλης Καΐλας έπαιξε πλάι σε σπουδαίους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου.

H πρώτη του συμμετοχή σε ταινία ήταν σε ηλικία 4 ετών, ενώ η υποκριτική ήρθε τυχαία στη ζωή του, όταν η Έλλη Λαμπέτη τον είδε και πρότεινε στον θυρωρό πατέρα του να παίξει ο γιος του στην ταινία της «Το τελευταίο ψέμα». Στην πολυκατοικία που εργαζόταν ο πατέρας του, διέμενε η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χορν.

Οι βραβεύσεις Ελλήνων ηθοποιών του σινεμά της δεκαετίας του '60

Ο Άκης Σακελλαρίου, πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλωσόρισε το κοινό στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» στο Ολύμπιον, αποκαλύπτοντας ότι η ιδέα γι’ αυτήν την εκδήλωση «γεννήθηκε» στο σπίτι του Σπύρου Παπαδόπουλου από μια συζήτηση παρέας ανθρώπων που αγαπούν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Άκης Σακελλαρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άκης Σακελλαρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτές οι ταινίες είναι για μας μαθήματα υποκριτικής. Τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε, γιατί οι σκηνές τους είναι αριστουργήματα. Τις μελετάμε, αλλά συχνά δεν μπορούμε να τις φτάσουμε», συμπλήρωσε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

 Ιεροκλής Μιχαηλίδης- Άκης Σακελλαρίου- Σπύρος Παπαδόπουλος/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ιεροκλής Μιχαηλίδης- Άκης Σακελλαρίου- Σπύρος Παπαδόπουλος/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην τιμητική βραδιά απονεμήθηκαν συνολικά οκτώ βραβεία σε μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά από νέους ταλαντούχους συναδέλφους τους. 

  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βράβευσε τον Σωτήρη Τζεβελέκο

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη- Σωτήρης Τζεβελέκος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη- Σωτήρης Τζεβελέκος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι μεγάλη μου τιμή να παίρνω βραβείο από αυτόν τον πολύ ταλαντούχο νέο ηθοποιό, έναν από τους πιο σπουδαίους της γενιάς του», είπε. 

  • Η Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη παρέδωσε το βραβείο στη Χλόη Λιάσκου

Χλόη Λιάσκου- Δημήρης Καλλιβωκάς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χλόη Λιάσκου- Δημήρης Καλλιβωκάς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μπορεί να μεγαλώσαμε αλλά μέσα μας παραμένουμε πάντα παιδιά», είπε η ηθοποιός.

  • Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης βράβευσε τον Δημήτρη Καλλιβωκά

«Διαμαρτύρομαι μέχρι τώρα ότι δεν είμαι μεγάλος ηθοποιός. Στο σινεμά έκανα ελάχιστα πράγματα, γιατί ήθελα για χρόνια να είμαι ηθοποιός του θεάτρου μόνον. Το θέατρο αγάπησα στη ζωή μου», σχολίασε ο ηθοποιός.

Κάτια Γκουλιώνη- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κάτια Γκουλιώνη- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Η Κάτια Γουλιώνη απένειμε το βραβείο στην Άννα Φόνσου

 Άννα Φόνσου- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Άννα Φόνσου- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Χαίρομαι που με αναγνωρίζουν στον δρόμο και μου λένε "πόσο όμορφη είστε, κυρία Καλουτά"», είπε με χιούμορ η Άννα Φόνσου από τη σκηνή λίγο μετά τη βράβευσή της, προκαλώντας γέλια στο κοινό. 

  • Ο Άκης Σακελλαρίου βράβευσε τη «μούσα του Τάκη Κανελλόπουλου», Αιμιλία Υψηλάντη

Αιμιλία Υψηλάντη- Γιώργος Κωνσταντίνου- Άννα Φόνσου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμιλία Υψηλάντη- Γιώργος Κωνσταντίνου- Άννα Φόνσου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 «Αυτή η βράβευση έρχεται να επουλώσει μια πληγή από τη δεκαετία του '70, όταν ο κινηματογραφικός κόσμος βρέθηκε σε έναν διχασμό και αρνήθηκε τον μισό του εαυτό.  Τα αποτελέσματα ήταν δυσάρεστα για τη συνέχεια των πραγμάτων. Είμαστε το παρελθόν μας δε μπορούμε να αγνοούμε και να αρνιομαστε αυτό που ήμασταν», είπε ανέφερε η ηθοποιός. 

Βασίλης Καΐλας- Σπύρος Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Καΐλας- Σπύρος Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

  • Ο Άκης Σακελλαρίου παρέδωσε βραβείο στην Μπέτυ Λιβανού

Μπέτυ Λιβανού/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μπέτυ Λιβανού/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η δημοφιλής ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο της στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο. «Φέτος κλείνω 55 σε αυτή τη δουλειά. Πιστέψτε με, όλα είναι χτες. Μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο όμως θέλω να το αφιερώσω κάπου αλλού. Στον άνθρωπο που βοήθησε να γίνω αυτό που βραβεύεται σήμερα», είπε χαρακτηριστικά

  • Τέλος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος βράβευσε τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Γιώργος Κωνσταντίνου- Κώστας Γκιουλέκας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου- Κώστας Γκιουλέκας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Από μια χρονολογία και μετά είχα πληγωθεί από τον κινηματογράφο διότι τον καιρό εκείνο περνούσαν πάρα πολύ οι τυποποιημένοι ρόλοι. Εγώ σε κάθε ταινία μου φρόντιζα να έχω διαφορετικούς ρόλους. Ο Κώστας Βουτσάς ήρθε και μου είπε ότι δε θα πάω μπροστά έτσι και ότι θα πρέπει να “τυποποιηθώ” σε έναν ρόλο, του ψηλού κουτού πχ. Λέει θα με θυμηθείς. Είχε δίκιο. Αρνήθηκα να το κάνω αλλά μετά από 15 ταινίες σταμάτησαν να με παίρνουν. Με τα χρόνια όμως αναγνωρίστηκαν οι ταινίες και ευτυχώς είμαι ακόμα εν ζωή. Ό,τι έκανα στο σινεμά με δικαίωσε τώρα, που ο κόσμος είδε διαφορετικά τις ταινίες. Και τι κέρδισα από όλα αυτά; Την αγάπη του κόσμου, αυτή έμεινε - τα λεφτά τα φάγαμε», είπε ο δημοφιλής ηθοποιός. 

Τιμητική βράβευση Ελλήνων ηθοποιών/ / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τιμητική βράβευση Ελλήνων ηθοποιών/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πριν από τη βράβευση των οκτώ σπουδαίων ηθοποιών, προβλήθηκε ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα με αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές τους, μαζί με άλλων εμβληματικών ηθοποιών της δεκαετίας του 1960. Από τη σκηνή οι πρωταγωνιστές του παλιού σινεμά μοιράστηκαν άγνωστες στιγμές με το κοινό και συμβούλευσαν τους νέους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΒΡΑΒΕΙΑ
 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΣΙΝΕΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top