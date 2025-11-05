Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Τετάρτη 5/11/25 στις 21:00

05.11.25 , 16:00 Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίο της Φάρμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 4/11), μετά την ήττα της γαλάζιας ομάδας στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας, πρώτος μονομάχος ορίστηκε ο Βάγγος Μανουηλίδης και παρά το ότι είχε συμφωνηθεί να μην αποκαλύψουν το όνομά του, τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα. Ο δεύτερος μονομάχος θα προκύψει από την πράσινη ομάδα και τα σενάρια που συζητιούνται είναι πολλά. 

Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»

Απόψε, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις σκηνές όλοι απολαμβάνουν το έπαθλο των ηλεκτρικών συσκευών, ειδικά με δεδομένο ότι ο καιρός έχει αρχίσει να δυσκολεύει ιδιαίτερα τη συνθήκη διαβίωσης. Στο σπίτι, οι εντάσεις φαίνεται να έχουν εκτονωθεί και να επικρατεί ηρεμία, αλλά οι ψίθυροι και οι κουβέντες στα κρυφά συνεχίζονται. 

Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, η κόντρα ανάμεσα στον Βάγγο και στον Δημήτρη Ζήκο κορυφώνεται, με τον τελευταίο να τον προκαλεί ανοιχτά να τον επιλέξει ως δεύτερο μονομάχο, με σκοπό να λύσουν τις διαφορές τους μια για πάντα με τη μονομαχία. 

Ποιον θα επιλέξει τελικά ο Βάγγος; Θα δώσει ο Λευτέρης Δασκαλάκης την Ατομική Ασυλία ή θα την κρατήσει για τον εαυτό του; 

Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»

Η μονομαχία ξεκινά και τα στρατόπεδα, που έχουν δημιουργηθεί σε σπίτι και σκηνές, γίνονται, πλέον, ξεκάθαρα και στον Αχυρώνα. Θα καταφέρει ο Βάγγος να συνεχίσει το ταξίδι του στη Φάρμα και την πορεία του προς τον τελικό και το έπαθλο των 50.000€; 

Φάρμα: Δυο ξένοι στο ίδιο σπίτι Δημήτρης και Στέλλα

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην  αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. 

Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 
Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!
Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;
Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

ΦΑΡΜΑ 2025  - Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

