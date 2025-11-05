Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»

Ένταση, αντιπαραθέσεις και στρατηγικές φαίνεται πως κυριαρχούν στο αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, όπως αποκαλύφθηκε στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star. Οι σχέσεις και οι φιλίες δοκιμάζονται μπροστά στη μάχη για μια θέση στον τελικό.

Ο Δημήτρης εμφανίστηκε αποφασισμένος και, όπως δήλωσε, «με ρούχα μονομάχου», δε σκοπεύει να υποχωρήσει:

«Έχω κάνει ξεκάθαρη τη θέση μου, έχει κάνει ξεκάθαρη και αυτός τη δική του. Πρέπει να μονομαχήσουμε, να λυθεί έτσι. Δεν μπορώ να δώσω τα χέρια», είπε για τον Βάγγο, τον αντίπαλο μονομάχο.

«Ο Βάγγος είναι ο μεγαλύτερος Καραγκιόζης που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αχ, Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου», ακούγεται να λέει η Στέλλα, η οποία ήταν αρκετά κοντά με τον Δημήτρη όλο αυτό το διάστημα στη Φάρμα.

Ωστόσο, ο Βασίλης πιστεύει πως η Στέλλα θα «πουλούσε» τον Δημήτρη. «Η Στέλλα θέλει, δε θέλει τον Δημήτρη στον τελικό, δεν ξέρω. Θα τον πουλούσε για ένα καρβέλι ψωμί. Για 50 χιλιάρικα δε θα το σκεφτόταν καν» είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Π.