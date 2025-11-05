Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 21 που θα προβληθεί στις 5/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 14:54 Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον αδερφό της, Θαλή
05.11.25 , 14:43 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
05.11.25 , 14:42 Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
05.11.25 , 14:25 Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»
05.11.25 , 14:19 Μαραθώνιος 2025: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο
05.11.25 , 14:01 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 13:58 Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
05.11.25 , 13:53 Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
05.11.25 , 13:26 Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
05.11.25 , 13:15 Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
05.11.25 , 13:07 Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά
05.11.25 , 13:01 Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People
05.11.25 , 12:56 Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
05.11.25 , 12:54 Τα Φαντάσματα: Η δημιουργία των περίτεχνων κοστουμιών
Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση, αντιπαραθέσεις και στρατηγικές φαίνεται πως κυριαρχούν στο αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, όπως αποκαλύφθηκε στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star.  Οι σχέσεις και οι φιλίες δοκιμάζονται μπροστά στη μάχη για μια θέση στον τελικό.

Ο Δημήτρης εμφανίστηκε αποφασισμένος και, όπως δήλωσε, «με ρούχα μονομάχου», δε σκοπεύει να υποχωρήσει:

«Έχω κάνει ξεκάθαρη τη θέση μου, έχει κάνει ξεκάθαρη και αυτός τη δική του. Πρέπει να μονομαχήσουμε, να λυθεί έτσι. Δεν μπορώ να δώσω τα χέρια», είπε για τον Βάγγο, τον αντίπαλο μονομάχο.

φαρμα

«Ο Βάγγος είναι ο μεγαλύτερος Καραγκιόζης που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αχ, Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου», ακούγεται να λέει η Στέλλα, η οποία ήταν αρκετά κοντά με τον Δημήτρη όλο αυτό το διάστημα στη Φάρμα.

φαρμα

Ωστόσο, ο Βασίλης πιστεύει πως η Στέλλα θα «πουλούσε» τον Δημήτρη. «Η Στέλλα θέλει, δε θέλει τον Δημήτρη στον τελικό, δεν ξέρω. Θα τον πουλούσε για ένα καρβέλι ψωμί. Για 50 χιλιάρικα δε θα το σκεφτόταν καν» είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Π.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top