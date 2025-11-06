Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση

«Ήταν 5 χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει»

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Κίλι Σφακιανάκη: Πότε θα γίνει η αποτέφρωση της σορού & τα τραγούδια που θα ακουστούν/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 62 ετών, μετά από γενναία μάχη με τη νόσο Πάρκινσον, έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, την περασμένη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους

Επιθυμία της ήταν να αποτεφρωθεί, κάτι που υπάρχει και εγγράφως, κι έτσι θα γίνει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η αποτέφρωση της σορού της θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, ενώ στο τελευταίο «αντίο» θα ακουστούν και κάποια αγαπημένα της τραγούδια. 

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του συζύγου της στο Fantasia, το 2015/ NDP

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του συζύγου της στο Fantasia, το 2015/ NDP

«Θα πάει στο αποτεφρωτήριο κατευθείαν. Θα μείνει στην αίθουσα, εκεί που γίνεται η αναμονή. Θα παίξουν κάποια κομμάτια στο πιάνο, θα αποχωρήσουν και θα γίνει η αποτέφρωση. Έχει γίνει απευθείας συνεννόηση με τον πιανίστα στο αποτεφρωτήριο», δήλωσε ο υπάλληλος του γραφείου τελετών που έχει αναλάβει τη διαδικασία. 

Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα

«Από ότι κατάλαβα, ήταν επιθυμία της για κάποια αγγλικά τραγούδια που ήταν τα αγαπημένα της. Δεν ξέρω τώρα αν θα παίξουν κάποια του Νότη. Σίγουρα θα παίξουν», πρόσθεσε. 

Κίλι και Νότης Σφακιανάκης σε συναυλία στο ΟΑΚΑ, το 2007/ NDP

Κίλι και Νότης Σφακιανάκης σε συναυλία στο ΟΑΚΑ, το 2007/ NDP

Ο υπάλληλος του γραφείου τελετών ανέφερε ότι μιλάει με τα παιδιά του ζευγαριού και πως γνωρίζει προσωπικά την οικογένεια. 

Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»

«Η επιθυμία ήταν να γίνει αποτέφρωση.Eίχε αφήσει και έγγραφα. Υπάρχει έγγραφο ότι θα γίνει αποτέφρωση. Ήταν πέντε χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει», κατέληξε. 

Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι ήταν ζευγάρι από το 1984. Η κοινή τους ζωή μετρά σχεδόν 41 χρόνια. Ο γάμος τους έγινε στην Αγγλία το 1991. Απέκτησαν μαζί τα δίδυμα, Αφροδίτη και Απόλλωνα, που είναι σήμερα 30 χρόνων.

Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»

Η είδηση του θανάτου της Κίλι έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία για όσους δε γνώριζαν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Οι οικείοι όμως της οικογένειας ήξεραν πως η νόσος εξελισσόταν γρήγορα και πως η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην παρουσίαση του album του συζύγου της, τον Δεκέμβριο του 2016/ NDP

Η Κίλι Σφακιανάκη στην παρουσίαση του album του συζύγου της, τον Δεκέμβριο του 2016/ NDP

Φίλοι και συγγενείς έχουν μιλήσει με πολύ όμορφα λόγια για την Κίλι Σφακιανάκη, την οποία γνώριζαν από νεαρή ηλικία. Τη χαρακτηρίζουν ως ένα κορίτσι χαμογελαστό, έναν άνθρωπο ευγενικό, δοτικό και γενναιόδωρο, «έναν άγγελο επί της γης».

