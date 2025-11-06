Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση

Κίλι Σφακιανάκη: Πότε θα γίνει η αποτέφρωση της σορού & τα τραγούδια που θα ακουστούν/ βίντεο Το Πρωινό

Σε ηλικία 62 ετών, μετά από γενναία μάχη με τη νόσο Πάρκινσον, έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, την περασμένη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Επιθυμία της ήταν να αποτεφρωθεί, κάτι που υπάρχει και εγγράφως, κι έτσι θα γίνει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η αποτέφρωση της σορού της θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, ενώ στο τελευταίο «αντίο» θα ακουστούν και κάποια αγαπημένα της τραγούδια.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του συζύγου της στο Fantasia, το 2015/ NDP

«Θα πάει στο αποτεφρωτήριο κατευθείαν. Θα μείνει στην αίθουσα, εκεί που γίνεται η αναμονή. Θα παίξουν κάποια κομμάτια στο πιάνο, θα αποχωρήσουν και θα γίνει η αποτέφρωση. Έχει γίνει απευθείας συνεννόηση με τον πιανίστα στο αποτεφρωτήριο», δήλωσε ο υπάλληλος του γραφείου τελετών που έχει αναλάβει τη διαδικασία.

«Από ότι κατάλαβα, ήταν επιθυμία της για κάποια αγγλικά τραγούδια που ήταν τα αγαπημένα της. Δεν ξέρω τώρα αν θα παίξουν κάποια του Νότη. Σίγουρα θα παίξουν», πρόσθεσε.

Κίλι και Νότης Σφακιανάκης σε συναυλία στο ΟΑΚΑ, το 2007/ NDP

Ο υπάλληλος του γραφείου τελετών ανέφερε ότι μιλάει με τα παιδιά του ζευγαριού και πως γνωρίζει προσωπικά την οικογένεια.

«Η επιθυμία ήταν να γίνει αποτέφρωση.Eίχε αφήσει και έγγραφα. Υπάρχει έγγραφο ότι θα γίνει αποτέφρωση. Ήταν πέντε χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει», κατέληξε.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι ήταν ζευγάρι από το 1984. Η κοινή τους ζωή μετρά σχεδόν 41 χρόνια. Ο γάμος τους έγινε στην Αγγλία το 1991. Απέκτησαν μαζί τα δίδυμα, Αφροδίτη και Απόλλωνα, που είναι σήμερα 30 χρόνων.

Η είδηση του θανάτου της Κίλι έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία για όσους δε γνώριζαν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Οι οικείοι όμως της οικογένειας ήξεραν πως η νόσος εξελισσόταν γρήγορα και πως η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην παρουσίαση του album του συζύγου της, τον Δεκέμβριο του 2016/ NDP

Φίλοι και συγγενείς έχουν μιλήσει με πολύ όμορφα λόγια για την Κίλι Σφακιανάκη, την οποία γνώριζαν από νεαρή ηλικία. Τη χαρακτηρίζουν ως ένα κορίτσι χαμογελαστό, έναν άνθρωπο ευγενικό, δοτικό και γενναιόδωρο, «έναν άγγελο επί της γης».