Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετών, το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, μετά από γενναία μάχη που έδινε με τη νόσο Πάρκινσον.
Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη και μητέρα των δίδυμων παιδιών τους στάθηκε στο πλευρό του τραγουδιστή όλα αυτά τα χρόνια, όμως έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συναναστραφούν μαζί της περιγράφουν έναν σπάνιο άνθρωπο, δοτικό, ευγενικό που ήταν «λίθος» για την οικογένειά της.
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Ο επιστήθιος φίλος και μπασίστας του Νότη Σφακιανάκη, Σάκης Πιλάτος, μίλησε για την Κίλι, την οποία γνώριζε από 18 χρόνων, όποτε εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στην Κω, αλλά και το πένθος που βιώνει ο τραγουδιστής.
Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του, δε θέλει βοήθεια, δε θέλει να μιλήσει μ’ έναν φίλο του
«Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει κι αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος», τόνισε στην εκπομπή «Το Πρωινό».
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Στη συνέχεια περιέγραψε πως είχε πολύ στενές σχέσεις με το ζευγάρι. «Έμενα στο σπίτι τους, έμεναν στο σπίτι μου, ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα, η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Πιο καλοσυνάτο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Άγγελος επί γης, δεν υπάρχει άλλη λέξη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν κάποιος από την Κω είχε πρόβλημα υγείας κι έπρεπε να ταξιδέψει στην Αθήνα, της τηλεφωνούσε κι εκείνη έτρεχε να βοηθήσει και οικονομικά αλλά και να τον πάει σε γιατρούς.
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Ακόμη, χαρακτήρισε την Κίλι Σφακιανάκη «ταπεινό κι ευγενικό άνθρωπο από εξαιρετική οικογένεια».
Έχει γίνει γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. «Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μέχρι πριν 6-7 μήνες, μιλούσαμε. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά στέλναμε μηνύματα, μετά όμως δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει. Είχα επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη», κατέληξε.
Σήμερα η νεκροψία της Κίλι Σφακιανάκη – Επιθυμία της να γίνει αποτέφρωση
Επιθυμία της Βρετανίδας συζύγου του Νότη ήταν να γίνει αποτέφρωση της σορού της, ενώ δεν ήταν βέβαιο αν η κηδεία της θα γινόταν στην Ελλάδα ή την Αγγλία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Στέφανου Κωνσταντινίδη στην εκπομπή Super Κατερίνα, το οικογενειακό περιβάλλον αποφάσισε να γίνει η κηδεία στην Αθήνα σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. «Μετά την εξόδιο ακολουθία η Κίλι θα συνοδευτεί από τα παιδιά της και τον Νότη και θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα», ανέφερε.