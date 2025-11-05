Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»

Κίλι Σφακιανάκη: Όσα είπε ο επιστήθιος φίλος του Νότη Σφακιανάκη για το πένθος που βιώνει ο τραγουδιστής/ βίντεο Το Πρωινό

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετών, το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, μετά από γενναία μάχη που έδινε με τη νόσο Πάρκινσον.

O Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι στην απονομή του πολυπλατινένιου δίσκου του «16 Αυτοτελείς Ιστορίες», το 2013/ NDP

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη και μητέρα των δίδυμων παιδιών τους στάθηκε στο πλευρό του τραγουδιστή όλα αυτά τα χρόνια, όμως έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συναναστραφούν μαζί της περιγράφουν έναν σπάνιο άνθρωπο, δοτικό, ευγενικό που ήταν «λίθος» για την οικογένειά της.

Ο επιστήθιος φίλος και μπασίστας του Νότη Σφακιανάκη, Σάκης Πιλάτος, μίλησε για την Κίλι, την οποία γνώριζε από 18 χρόνων, όποτε εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στην Κω, αλλά και το πένθος που βιώνει ο τραγουδιστής.

Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του, δε θέλει βοήθεια, δε θέλει να μιλήσει μ’ έναν φίλο του

«Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει κι αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος», τόνισε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στη συνέχεια περιέγραψε πως είχε πολύ στενές σχέσεις με το ζευγάρι. «Έμενα στο σπίτι τους, έμεναν στο σπίτι μου, ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα, η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Πιο καλοσυνάτο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Άγγελος επί γης, δεν υπάρχει άλλη λέξη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του συζύγου της στο Fantasia, το 2015/ NDP

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν κάποιος από την Κω είχε πρόβλημα υγείας κι έπρεπε να ταξιδέψει στην Αθήνα, της τηλεφωνούσε κι εκείνη έτρεχε να βοηθήσει και οικονομικά αλλά και να τον πάει σε γιατρούς.

Ακόμη, χαρακτήρισε την Κίλι Σφακιανάκη «ταπεινό κι ευγενικό άνθρωπο από εξαιρετική οικογένεια».

Η Κίλι Σφακιανάκη στην παρουσίαση του album του συζύγου της, τον Δεκέμβριο του 2016/ NDP

Έχει γίνει γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. «Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μέχρι πριν 6-7 μήνες, μιλούσαμε. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά στέλναμε μηνύματα, μετά όμως δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει. Είχα επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη», κατέληξε.

Επιθυμία της Βρετανίδας συζύγου του Νότη ήταν να γίνει αποτέφρωση της σορού της, ενώ δεν ήταν βέβαιο αν η κηδεία της θα γινόταν στην Ελλάδα ή την Αγγλία.

Κίλι και Νότης Σφακιανάκης σε συναυλία στο ΟΑΚΑ, το 2007/ NDP

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Στέφανου Κωνσταντινίδη στην εκπομπή Super Κατερίνα, το οικογενειακό περιβάλλον αποφάσισε να γίνει η κηδεία στην Αθήνα σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. «Μετά την εξόδιο ακολουθία η Κίλι θα συνοδευτεί από τα παιδιά της και τον Νότη και θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα», ανέφερε.

