Σήμερα η νεκροψία της Κίλι Σφακιανάκη – Επιθυμία της να γίνει αποτέφρωση

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του λαϊκού καλλιτέχνη, άφησε την τελευταία της πνοή η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη.

Σύμφωνα με τα νεότερα, η σορός της άτυχης 62χρονης γυναίκας παραμένει το νοσοκομείο, ώσπου να μεταφερθεί για νεκροτομή. Το πρωί της Τρίτης 4/11, στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε πως η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη η οποία έπασχε από χρόνιο Πάρκινσον, θα μεταφερθεί σήμερα από το Ασκληπιείο στο Γουδί, όπου βρίσκεται το νεκροτομείο Αθηνών.

Εκεί θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή, επειδή ο θάνατός της ξαφνικός και δεν έγινε εντός νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή, βάση πρωτοκόλλου, είναι απαραίτητη.

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του/ ΝDP Photo

Επίσης, αναφέρθηκε ότι και τα δύο της παιδιά, Απόλλωνας και Αφροδίτη, πήγαν στο νοσοκομείο χθες, όπου βρίσκεται η σορός της, ενώ ο Νότης Σφακιανάκης δεν εμφανίστηκε καθόλου στο νοσοκομείο. Ο καλλιτέχνης είναι συντετριμμένος και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Τραγικές φιγούρες και τα δύο τους παιδιά. Δεν μπορούν να διαχειριστούν ότι η μητέρα τους δε ζει πια.

Τέλος, στο ίδιο ρεπορτάζ του «Πρωινού» αναφέρθηκε ότι είναι πιθανόν η Κίλι Σφακιανάκη να μην ενταφιαστεί, αλλά να γίνει καύση της σορού της, καθώς η επιθυμία της ήταν να γίνει αποτέφρωση. Ωστόσο, η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τις προθέσεις της σχετικά με αυτό.