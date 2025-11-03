Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το Π...»

Οι τελευταίες στιγμές της 62χρονης Κίλι

Οι τελευταίες στιγμές της Κίλι Σφακιανάκη/ βίντεο εκπομπή Το 'χουμε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θρηνεί η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών.

Πέθανε η Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη.

Η Κίλι, που τα τελευταία χρόνια έδινε μια γενναία μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στη Βάρκιζα, όπου δεχόταν καθημερινή φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο θάνατός της συνέπεσε με τα γενέθλια του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος έγινε 66 ετών στις 2 Νοεμβρίου. Παρότι, σύμφωνα με την εκπομπή «Το’Χουμε!», το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια ζούσε χωριστά, ο Νότης Σφακιανάκης παρέμεινε στο πλευρό της, βοηθώντας την στις θεραπείες και περνώντας συχνά χρόνο μαζί της.

Άνθρωποι από το κοντινό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός, καθώς μέχρι και την προηγούμενη ημέρα φαινόταν σταθερή, με καθαρό νου και επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους.

Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»

Η οικογένεια περνάει δύσκολες στιγμές μετά την ξαφνική απώλεια.

Ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της λέγοντας: «Έφυγε σε ηλικία 62 ετών. Ξαφνικά, απρόσμενα, υπό την έννοια ότι ενώ έδειχναν όλα ότι… Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, η οικογένεια ήξερε ότι θα ερχόταν το τέλος πολύ σύντομα, αλλά επειδή την πρόσεχαν πάρα πολύ στο σπίτι της, στην Βάρκιζα, υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές. Μέχρι το τέλος υπήρχε διαύγεια, επικοινωνία και με βοήθεια περπατούσε με το Π… Δηλαδή μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, το Σάββατο, που η ίδια έδωσε άδεια στον γιο της τον Απόλλωνα να πάει στην Κω για να διευθετήσει κάποιες λεπτομέρειες, κανένας δεν περίμενε ότι μετά από 24 ώρες θα έρθει το τέλος. Ο θάνατος της Κίλι την βρήκε στο σπίτι της το απόγευμα της Κυριακής. Πήγε στο Ασκληπιό της Βούλας, αμέσως πήγε το ασθενοφόρο και την παρέλαβε και το ρεπορτάζ λέει ότι όταν έφτασε και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, μετά από 40 λεπτά διαπιστώθηκε ο θάνατός της».

Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους

Ο Νότης Σφακιανάκης βρίσκεται μαζί με τα παιδιά του και στενά μέλη της οικογένειας, προκειμένου να αποφασίσουν την ημέρα και τον τόπο της κηδείας, η οποία σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, θα τελεστεί στην Ελλάδα. Οι γονείς της Κίλι αναμένονται επίσης στη χώρα για να την αποχαιρετήσουν.

Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του,Κίλι & τα παιδιά τους,Απόλλωνα & Αφροδίτη το 2007

Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του,Κίλι & τα παιδιά τους,Απόλλωνα & Αφροδίτη το 2007

Παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δε διέμενε πλέον στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του, την επισκεπτόταν καθημερινά, βοηθώντας τη στις φυσικοθεραπείες και περνώντας χρόνο μαζί της, ιδιαίτερα τα απογεύματα. Η Κίλι, όπως λένε οι κοντινοί της άνθρωποι, είχε μεγάλη αδυναμία στον γιο της, Απόλλωνα.

Follow us:

